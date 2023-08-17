Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил президента Индонезии

Токаев поздравил президента Индонезии Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Индонезии Джоко Видодо, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 17 августа, глава государства поздравил президента и народ Индонезии с государственным праздником – Днем независимости.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему расширению сотрудничества с Индонезией", – говорится в сообщении пресс-службы.

День независимости отмечают в Индонезии 17 августа. Это годовщина подписания декларации о независимости государства от Нидерландов, которое состоялось в 1945 году.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем независимости граждан Пакистана.

Читайте также

Рейтинг самых доступных и открытых акимов Жетысуской области

Аскар Бегманов освобожден от должности руководителя аппарата МТИ РК

Токаев принял экс-главу МИД РК Мухтара Тлеуберди

Никита Дробны
Токаев Касым-Жомарт Индонезия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления