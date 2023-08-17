Токаев поздравил президента Индонезии

Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Индонезии Джоко Видодо, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 17 августа, глава государства поздравил президента и народ Индонезии с государственным праздником – Днем независимости.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему расширению сотрудничества с Индонезией", – говорится в сообщении пресс-службы.

День независимости отмечают в Индонезии 17 августа. Это годовщина подписания декларации о независимости государства от Нидерландов, которое состоялось в 1945 году.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем независимости граждан Пакистана.