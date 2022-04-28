Сколько авто планируют произвести в Казахстане в 2022 году

В 2021 году производство авто составило 93 тыс. единиц, что на 20% больше показателя 2020 года. За первый квартал этого года произведено 22 239 автомобилей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,4%. Зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков

По словам эксперта, в 2021 году доля отечественного производства в продаже новых авто официальными дилерами составила 65%, а доля отечественных легковых автомобилей в наиболее популярных категориях В и С – 75%.

Замглавы комитета добавил, что по итогам 2021 года экспортные поставки выросли на 49% (12 103 единицы авто) по сравнению с 2020 годом (было экспортировано 8022 единицы авто). Основные страны — это Россия, Узбекистан и Беларусь.

Также он рассказал о планах производства на этот год.