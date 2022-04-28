16:06 28.04.2022
Сколько авто планируют произвести в Казахстане в 2022 году
Фото: freepik
Несмотря на нарушения логистических цепочек, которые наблюдаются во всем мире, в 2022 году планируется выпустить 109 тыс. единиц легковых автомобилей, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2021 году производство авто составило 93 тыс. единиц, что на 20% больше показателя 2020 года. За первый квартал этого года произведено 22 239 автомобилей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,4%.Зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков
По словам эксперта, в 2021 году доля отечественного производства в продаже новых авто официальными дилерами составила 65%, а доля отечественных легковых автомобилей в наиболее популярных категориях В и С – 75%.
Замглавы комитета добавил, что по итогам 2021 года экспортные поставки выросли на 49% (12 103 единицы авто) по сравнению с 2020 годом (было экспортировано 8022 единицы авто). Основные страны — это Россия, Узбекистан и Беларусь.
Также он рассказал о планах производства на этот год.
Хотел бы сказать, что во всем мире наблюдается дефицит авто. Как вы знаете, имеются нарушения логистических цепочек по всему миру. Поэтому производителями постоянно ведется работа – проводятся переговоры с партнерами по поставкам комплектующих. Несмотря на это, планы на этот год составляют около 109 тыс. единиц легковых автомобилей.Олжас Сапарбеков