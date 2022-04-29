Перед сбором грибов и ягод необходимо купить билет – памятка для туриста

Лесничий Иле-Алатауского государственного национального природного парка, под ведомством которого находятся территория гор близ Алматы и заповедная зона Алматинской области, Райхан Мухаметжанова рассказала, что для пользования и сбора природных богатств на данной территории нужно заранее приобрести Лесной билет.

Данный документ на лесопользование, включающий в себя сенокошение, выпас скота, размещение ульев, сбор лекарственных растений, грибов, ягод, орехов, лесной подстилки, на участках государственного лесного фонда выдается лесовладельцами (п. 5 ст. 24 Лесного кодекса РК).

На территории Иле-Алатауского нацпарка Лесные билеты на побочное пользование выписываются на основании решения Алматинского областного маслихата от 25 июля 2018 года № 34-175. Утверждены ставки платы.

Запрещено собирать и уносить с собой опавшие листья, валежник, еловую подстилку и упавшие ветви, если при себе нет билета. Кроме того, запрет распространяется на размещение ульев и выпас скота.

Данный документ выписывается на разные сроки, в зависимости от вида даров природы и их объема.

Лесные билеты на выпас скота, размещение ульев и пасеки (медосбор) выписываются на один сезон. Билет на сбор грибов, ягод и лекарственных трав выписывается в зависимости от объема, на один-три дня. Сроки устанавливаются администрацией нацпарка в зависимости от количества собранного и погодных условий.

Ставки платы устанавливаются в зависимости от вида лесных пользований и их специфических особенностей. К примеру, сбор грибов всех видов стоит от 100 тенге за килограмм. Ставка за сбор лекарственных трав начинается от 22 тенге за килограмм.

Лесничий Райхан Мухаметжанова отдельно подчеркнула, что Лесные билеты запрещено выписывать на лечебные травы и грибы, занесенные в Красную книгу. Вблизи Алматы, к примеру, при наличии разрешительного документа разрешено собирать грузди, шампиньоны, синеножки и некоторые другие виды грибов.