События

Из Астаны закрыли выезды по пяти республиканским трассам из-за сильных морозов

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 21:42 Фото: Zakon.kz
С 23 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха до -30 °C вводятся ограничения движения на ряде автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ДЧС Астаны.

Ограничения распространяются на дизельные и общественные транспортные средства и действуют на следующих участках:

  • "Астана – Петропавловск" (18-341 км);
  • "Астана – Костанай" (16-407 км);
  • "Астана – Коргалжын" (19-181 км);
  • "Астана – Павлодар" (16-200 км);
  • "Обход Астаны" (0-86 км).

Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
