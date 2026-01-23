Из Астаны закрыли выезды по пяти республиканским трассам из-за сильных морозов
С 23 января с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха до -30 °C вводятся ограничения движения на ряде автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в ДЧС Астаны.
Ограничения распространяются на дизельные и общественные транспортные средства и действуют на следующих участках:
- "Астана – Петропавловск" (18-341 км);
- "Астана – Костанай" (16-407 км);
- "Астана – Коргалжын" (19-181 км);
- "Астана – Павлодар" (16-200 км);
- "Обход Астаны" (0-86 км).
Ранее сообщалось, что в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.
