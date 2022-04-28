Голубев вышел в полуфинал турнира АТР 250

Казахстано-французский тандем во втором круге этих состязаний обыграл сербских братьев-близнецов Сабановых, Ивана и Матея. Для этого им понадобилось полтора часа игрового времени и два сета – 6:3, 7:5. Далее, уже за выход в финальную часть турнира, Андрей и Фабрис ждут победителей поединка Р. Бопанна (Индия)/М. Мидделкууп (Голландия) – Р. Матос (Бразилия)/Д. В. Эрнандез (Испания).

Не повезло на итальянском Челленджере в Риме алматинцу Денису Евсееву, который за 55 минут проиграл во втором круге одиночного разряда местному теннисисту Жан-Марко Морони – 0:6, 1:6.

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