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Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира АТР-250 в парном разряде

Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира АТР-250 в парном разряде Фото: ktf.kz
В Стокгольме (Швеция) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел четвертьфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым выиграли у тандема Франциско Кабрал (Португалия) и Генри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 10:8. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут.

Стоит отметить, в первом круге Франциско Кабрал и Генри Паттен одержали победу над казахстанцем Александром Недовесовым и эквадорцем Госало Эскобаром (7:6, 6:4).

Ранее в стартовой игре Андрей Голубев и Денис Молчанов прошли аргентинский дуэт Андрес Мольтени (11 АТР в парном разряде)/Максимо Гонсалес (12 АТР в парном разряде), который был посеян на турнире под первым номером (7:5, 3:6, 10:7).

Соперники Голубева и Молчанова еще не определились.

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