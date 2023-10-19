Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира АТР-250 в парном разряде

В Стокгольме (Швеция) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Андрей Голубев провел четвертьфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с украинцем Денисом Молчановым выиграли у тандема Франциско Кабрал (Португалия) и Генри Паттен (Великобритания) со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 10:8. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут.

Стоит отметить, в первом круге Франциско Кабрал и Генри Паттен одержали победу над казахстанцем Александром Недовесовым и эквадорцем Госало Эскобаром (7:6, 6:4).

Ранее в стартовой игре Андрей Голубев и Денис Молчанов прошли аргентинский дуэт Андрес Мольтени (11 АТР в парном разряде)/Максимо Гонсалес (12 АТР в парном разряде), который был посеян на турнире под первым номером (7:5, 3:6, 10:7).

Соперники Голубева и Молчанова еще не определились.