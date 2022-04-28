Психолог назвала способ наладить здоровье и отношения с окружающими

В интервью для RochesterFirst доктор Элли Чен назвала способ наладить психологическое здоровье и правильно заботиться о себе. По ее мнению, часто возникающие головные боли, проблемы с пищеварением, ощущение напряжения, стресса, повышение или понижение давления могут быть вызваны эмоциональным дисбалансом.

Отсутствие эмоционального здоровья негативно сказывается на отношениях с другими людьми, дружеских и семейных. Чтобы улучшить психологическое состояние, нужно следовать простым рекомендациям.

Уделите внимание сну. Иногда самый простой совет работает лучше всего. Убедитесь, что вы спите, по крайней мере, от семи до восьми часов в сутки. Выходите на улицу и тренируйтесь, минимум по полчаса пять раз в неделю. Исследования показали, что отдых на природе помогает нам расслабиться. Доктор Элли Чен

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