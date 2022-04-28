16:49 28.04.2022
Психолог назвала способ наладить здоровье и отношения с окружающими
Фото: pixabay
Забота об эмоциональном здоровье является важным компонентом правильного образа жизни и секретом комфортных отношений с окружающими, передает Zakon.kz.
В интервью для RochesterFirst доктор Элли Чен назвала способ наладить психологическое здоровье и правильно заботиться о себе. По ее мнению, часто возникающие головные боли, проблемы с пищеварением, ощущение напряжения, стресса, повышение или понижение давления могут быть вызваны эмоциональным дисбалансом.
Отсутствие эмоционального здоровья негативно сказывается на отношениях с другими людьми, дружеских и семейных. Чтобы улучшить психологическое состояние, нужно следовать простым рекомендациям.
Уделите внимание сну. Иногда самый простой совет работает лучше всего. Убедитесь, что вы спите, по крайней мере, от семи до восьми часов в сутки. Выходите на улицу и тренируйтесь, минимум по полчаса пять раз в неделю. Исследования показали, что отдых на природе помогает нам расслабиться.Доктор Элли Чен
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Врачи рассказали, как сохранить здоровье после 60 лет
Новость по теме