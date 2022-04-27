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Законодательство РК
13:42 27.04.2022

Врачи рассказали, как сохранить здоровье после 60 лет

здоровье, советы Фото: pixabay
Врачи составили список простых привычек, которые помогут продлить жизнь после 60 лет. Пожилым людям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и избегать больших скоплений людей, передает Zakon.kz.

Поддержание веса в норме и отказ от алкоголя помогут избежать проблем со здоровьем и увеличить продолжительность жизни, пишет издание ETNT.

По мнению экспертов, избыточный вес — это основная проблема людей старше 60 лет. Со временем лишние килограммы перерастают в ожирение, вызывая различные заболевания.

Пожилым людям необходимо самостоятельно выполнять обычные повседневные дела. Поэтому им нужно поддерживать свой вес в норме, чтобы избежать проблем со здоровьем.Доктор Рахул Малхотра

Медики рекомендуют правильно питаться, исключая из рациона вредные продукты. Употребление насыщенных жиров или обработанных продуктов и увеличение овощей и фруктов в рационе поможет улучшить мозговую деятельность и избежать деменции.

Чем активнее будет человек в этом возрасте, тем больше вероятность, что он избежит проблем с сердцем и проживет гораздо дольше.Кардиолог и эксперт по фитнесу Аарон Бэггиш

Отказ от вредных привычек, в том числе от злоупотребления крепкими напитками или курения, поможет избежать проблем с печенью, скачков давления или нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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