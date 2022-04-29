07:19 29.04.2022
Юниоры Казахстана сыграют в полуфинале отбора к чемпионату мира
Фото: ktf.kz
В Нью-Дели прошли матчи стадии четвертьфинала квалификации зоны Азии и Океании к юниорскому командному первенству планеты с участием молодых теннисистов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Сборная Казахстана в 1/4 финала обыграла одну из сильнейших команд Азии, представителей Гонконга со счетом 2:0.
Первое победное очко казахстанской команде принес Дамир Жалгасбай, разгромивший оппонента – 6:3, 6:1.
В следующей игре Зангар Нурланулы закрепил преимущество казахстанцев, переиграв соперника – 6:4, 6:1.
Таким образом, 29 апреля подопечным Сергея Квака в полуфинале предстоит сыграть против Южной Кореи.
В финальный этап юниорского ЧМ пробьются три команды. При случае выхода казахстанских теннисистов в финал они гарантируют себе путевку в финал мирового первенства.
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.