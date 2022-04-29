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07:19 29.04.2022

Юниоры Казахстана сыграют в полуфинале отбора к чемпионату мира

Теннис Юниоры Полуфинал ЧМ Фото: ktf.kz
В Нью-Дели прошли матчи стадии четвертьфинала квалификации зоны Азии и Океании к юниорскому командному первенству планеты с участием молодых теннисистов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана в 1/4 финала обыграла одну из сильнейших команд Азии, представителей Гонконга со счетом 2:0.

Первое победное очко казахстанской команде принес Дамир Жалгасбай, разгромивший оппонента – 6:3, 6:1.

В следующей игре Зангар Нурланулы закрепил преимущество казахстанцев, переиграв соперника – 6:4, 6:1.

Таким образом, 29 апреля подопечным Сергея Квака в полуфинале предстоит сыграть против Южной Кореи.

В финальный этап юниорского ЧМ пробьются три команды. При случае выхода казахстанских теннисистов в финал они гарантируют себе путевку в финал мирового первенства.

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