Юниоры Казахстана сыграют в полуфинале отбора к чемпионату мира

Сборная Казахстана в 1/4 финала обыграла одну из сильнейших команд Азии, представителей Гонконга со счетом 2:0.

Первое победное очко казахстанской команде принес Дамир Жалгасбай, разгромивший оппонента – 6:3, 6:1.

В следующей игре Зангар Нурланулы закрепил преимущество казахстанцев, переиграв соперника – 6:4, 6:1.

Таким образом, 29 апреля подопечным Сергея Квака в полуфинале предстоит сыграть против Южной Кореи.

В финальный этап юниорского ЧМ пробьются три команды. При случае выхода казахстанских теннисистов в финал они гарантируют себе путевку в финал мирового первенства.

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