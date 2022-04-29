Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:10 29.04.2022

Создана электронная книга, имитирующая бумажные страницы

электронная книга чернила Фото: pixabay
Чтобы открыть следующую страницу, нужно закрыть и открыть девайс. Также пользователь может просто коснуться экрана для открытия новой страницы, сообщает Zakon.kz.

E Ink показала концепт электронной книги Gallery 3 с гибким дисплеем, сообщает The Verge.

Gallery 3 имеет восьмидюймовый гибкий экран на основе электронных чернил. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычная книга.

Чтобы открыть следующую страницу, нужно закрыть и открыть девайс – таким образом, гаджет имитирует бумажные страницы, которые нужно переворачивать. Также пользователь может просто коснуться экрана для открытия новой страницы.

Электронная книга может показывать цветные изображения: для этого на обычный экран E Ink наложен цветовой фильтр, содержащий красный, зеленый и синий пигменты.

Устройство может отображать более 50 тысяч цветов с разрешением 300 dpi. Скорость обновления страницы составляет около полутора секунд.

Данияр Кунафин
Интересное США
Назначен новый аким Кызылорды
28.04.2022
Токаев назначил замсекретаря Совбеза РК
28.04.2022
Избегают серьезных отношений: назван Топ-4 знаков зодиака
28.04.2022
Закончилась ли пандемия коронавируса в Казахстане – ответ Минздрава
28.04.2022
Когда завершится учебный год и начнутся экзамены в школах
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все