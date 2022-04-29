08:10 29.04.2022
Создана электронная книга, имитирующая бумажные страницы
Фото: pixabay
Чтобы открыть следующую страницу, нужно закрыть и открыть девайс. Также пользователь может просто коснуться экрана для открытия новой страницы, сообщает Zakon.kz.
E Ink показала концепт электронной книги Gallery 3 с гибким дисплеем, сообщает The Verge.
Gallery 3 имеет восьмидюймовый гибкий экран на основе электронных чернил. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычная книга.
Чтобы открыть следующую страницу, нужно закрыть и открыть девайс – таким образом, гаджет имитирует бумажные страницы, которые нужно переворачивать. Также пользователь может просто коснуться экрана для открытия новой страницы.
Электронная книга может показывать цветные изображения: для этого на обычный экран E Ink наложен цветовой фильтр, содержащий красный, зеленый и синий пигменты.
Устройство может отображать более 50 тысяч цветов с разрешением 300 dpi. Скорость обновления страницы составляет около полутора секунд.