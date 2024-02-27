Выбор между электронными и бумажными книгами

Эксперты никак не могут договориться между собой, какие книги лучше - электронные или бумажные. Zakon.kz изучил проблему и собрал мнения сторонников и противников технической революции в книгоиздании.

Дебаты о качестве восприятия информации с электронных или бумажных носителей переместились из кабинетов специалистов и ученых в международные организации. ЮНЕСКО в одном из последних докладов не смогла определиться: стоит или нет отдавать предпочтение электронным книгам в образовании. С одной стороны, развитие технологий - естественный процесс, и внедрять электронные учебники вроде бы нужно. А с другой стороны, тотальной необходимости в этом нет. Тем более, что исследований, доказывающих несомненную пользу от гаджетов также не существует.

Специалисты говорят, что разница между бумажной и электронной книгами незначительна, если речь идет о художественных или повествовательных текстах, а читающий человек обладает хорошей концентрацией внимания. К подобному типу они относят взрослого человека, имеющего высокий навык чтения и способного глубоко вникать в материал. Если интерпретировать выводы ученых, то выходит, что в настоящее время электронная книга является чтением не для всех и существенно уступает бумажной книге.

Чем бумажная книга лучше электронной

Последние исследования показали, что понимание текста ухудшается, если его читают с экрана электронного устройства, а не с бумажных носителей. Ученые выявили несколько закономерностей.

Обучающий или разъясняющий текст. Выявлена закономерность, что чем больше содержание текста требует концентрации и внимания, тем больше разница в понимании прочитанного между бумажными и электронными книгами. Предпочтение отдано бумажной книге.

Ограничение по времени. Лидерство в этой части сохраняет также бумажная книга, если нужно что-то быстро прочитать и понять какой-то текст, то электронная версия проигрывает.

Корректировка и редактирование текста. Специалисты говорят, что найти ошибку на бумаге для них быстрее и проще, чем в тексте с экрана. Научного объяснения тому нет, но для них ошибка на листе заметнее.

Одной из причин разницы восприятия информации на бумажном и электроном носителях ученые называют сложившийся менталитет у читателей. Текст на бумаге читают более вдумчиво, часто возвращаются и перечитывают непонятные места. А вот текст с экрана, как правило, пробегают быстро глазами, не вникая в детали. Люди обычно используют гаджеты на ходу, читая в транспорте что-нибудь легкое. Соответственно подобное отношение переноситься ими на текст электронной книги.

Плюсы электронных книг

В последнее время издатели нарастили "выпуск" книг в электронной версии, создав для читателей привлекательное предложение. Помимо ассортимента, плюсом можно считать цену за книгу, которая существенно ниже бумажного аналога. Положительно также оценивается возможность гаджетов хранить в памяти большой массив книг, при необходимости, какую-то электронную версию можно удалить, освободив место для покупки новой. Правда существенным минусом остается стоимость устройства, называемого электронная книга. В зависимости от количества функций, производителя, качества экрана и объема памяти (для библиотеки) цена в интернет-магазинах варьируется от 65 тысяч до 270 тысяч тенге. Среди других преимуществ электронных книг называют еще несколько факторов.

Шрифт. В устройстве для чтения электронных книг читатель может настроить шрифт под себя, увеличив размер или заменив его на другой. Помимо этого можно менять яркость и цвет страницы.

Размер и вес. По сравнению с бумажной книгой устройство для чтения электронных книг весит намного меньше. При этом в гаджете можно переходить от одной электронной книги к другой, меняя, например, детектив на исторический роман, и обратно. Производители выпускают устройства различных размеров, в том числе очень маленькими, способными поместиться в дамской сумке.

Цитаты. Устройства для электронных книг, как правило, оснащены функцией сохранения цитат из прочитанных на гаджете текстов. Производители подглядели, что многие читатели любят записывать цитаты из бумажных книг на память, и перенесли эту опцию в свои устройства.

Плюсы бумажных книг

Любопытно, что большинство читателей и экспертов одной из первых называют не функциональную, а, скорее, душевную причину. Приятно взять в руки, перелистывать страницы, рассматривать иллюстрации, тем более, что над ними трудились и продолжают работать лучшие художники и фотографы мира. Если нужна атмосфера покоя и уюта одним из вечеров, то с этим скорее справиться бумажный томик любимого автора, чем пластиковый гаджет с электронным текстом. Отдельно стоят красочные альбомы с живописью, фотографиями экзотических мест, разнообразных древностей, архитектуры и т.д. В этой категории литературы у электронных книг шансов нет. К другим положительным характеристикам бумажных книг специалисты относят еще несколько факторов.

Редкие издания и коллекции. Редкие, в том числе, коллекционные и дорогостоящие издания возможно собирать только в бумажном виде. Коллекции раритетов передаются как ценность по наследству, их стоимость год от года только растет. По этой же причине многие состоятельные люди вкладывают в редкие и древние издания большие суммы денег в качестве вложений в капитал.

Зрение. Пока современные экраны электронных книг не смогли заменить лист бумаги по уровню комфорта для глаз. Поэтому преимущество остается за бумажными книгами.

Хороший сон. Специалисты считают негативным влияние на человека незаметное для глаза мерцание экрана. Оно способно отбить сон, если человек решил почить на ночь электронную книгу. Бумажная книга, напротив, способна ускорить процесс засыпания. Особенно, если ее содержание давно и хорошо известно.

Пометки и закладки. В бумажной книге во время чтения можно делать разные пометки или оставлять закладки, чтобы затем их перечитывать. Хотя современные технологии двигаются в этом направлении, им не сравниться с приятными возможностями обычной книги, на полях которой можно еще оставить короткую запись о своих впечатлений.