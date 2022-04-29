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09:27 29.04.2022

Китайский гороскоп на май: названы самые удачные дни

гороскоп, советы Фото: pxhere
Согласно китайскому гороскопу, май 2022 года будет находиться под влиянием Деревянной Змеи. Этой представительнице зодиака не нравятся люди, которые нарушают личное пространство и выносят сор из избы. Не будьте слишком откровенными и не лезьте в душу к другим, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Znakzod.ru, самыми благоприятными днями последнего весеннего месяца будут 2, 8, 24 и 29 мая.

К примеру, 2 мая — подходящий день как для коротких поездок, так и для далекого путешествия.

8 мая время, чтобы попробовать наладить отношения с близкими и уладить давние конфликты. К тому же день идеально подходит для проведения семейных и детских праздников.

Астрологи советуют 24 мая решить накопившиеся проблемы. По их словам, вы неожиданно обнаружите легкие способы их решения.

Девизом 29 мая должна стать фраза: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Принимайте участие в авантюрах, соглашайтесь на неожиданные предложения.

Также перечислены и не самые благоприятные дни месяца: 3, 19 и 31 мая.

По советам экспертов, 3 мая нужно быть осторожнее на работе. А 19 мая избегайте сделок с недвижимостью.

И напоследок 31 мая. Последний день месяца довольно тяжелый, когда будет сложно на чем-либо сосредоточиться. Рекомендуется заниматься медитативными практиками, больше гулять и не браться ни за какие новые начинания.

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