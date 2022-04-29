В Алматинской области 40-летний мужчина насмерть забил мать

Факт зарегистрирован в Алакольском районе. В ночь с 25 на 26 апреля в больницу госпитализировали 62-летнюю женщину. Врачи диагностировали у пожилой пациентки сильные побои, от которых она так и не оправилась. Женщина скончалась на следующие сутки.

Сотрудники районной полиции задержали 40-летнего сына покойной, подозреваемого в причастности к ее смерти.

Установлено, что подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, избил отчима и родную мать. Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии и, несмотря на усилия медиков, скончалась. Подозреваемый уже задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится по ст. 106 ч. 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Полиция Алакольского района

В полиции дополнили, что задержанный неоднократно привлекался к ответственности за мелкие правонарушения.