Мужчину сбили насмерть в Алматинской области

32-летнего мужчину насмерть сбили на автодороге в Алматинской области. Он перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло ночью, 10 марта в селе Ават.

По словам водителя Hyundai, он двигался в восточном направлении по Кульджинскому тракту. Водитель рассказал, что пытался избежать наезда и уводил автомобиль в сторону.

Фото: Zakon.kz

Мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда медиков. На месте ДТП были очевидцы, которые рассказали, что погибший мужчина был в кафе, расположенном возле автодороги. Он перебежал дорогу сначала в одну сторону, после чего стал возвращаться. И в этот момент мужчина попал под колеса автомобиля.

Очевидцы отметили, что водитель Hyundai двигался с явным превышением скоростного режима, а так как это населенный пункт, здесь действует ограничение 60 км. Они добавили, что от наезда мужчина в воздухе перевернулся несколько раз, после чего упал на проезжую часть.

Также очевидцы рассказали, что погибший работал таксистом. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 9 марта на трассе в Атырауской области погиб 24-летний водитель ГАЗели, который, по словам полицейских, управлял автомобилем около суток без отдыха.