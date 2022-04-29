Как предпринимателям получить паспорт налогоплательщика
Паспорт налогоплательщика для предпринимателей, занятых в сфере торговли и общественного питания, введен с 1 марта 2022 года.
Паспорт налогоплательщика представляет собой информационную карту субъекта предпринимательства, не являющуюся налоговой тайной, которая содержится в штрих-коде (QR код), формируемом органом государственных доходов.
Паспорт налогоплательщика содержит следующие данные:
ИИН/БИН;
Наименование налогоплательщика;
ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;
Статус налогоплательщика;
Дату постановки на регистрационный учет;
Регистрационный номер ККМ;
Наличие лицензии на алкогольную продукцию.
Документ формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем. Паспорта публикуются на сайте kgd.gov.kz.
Как получить QR-код
Войти на портал kgd.gov.kz, перейти в раздел «Информационные ресурсы», «Формирование QR-кода».
После нажатия система перенаправит пользователя на сайт формирования кодов, где нужно выбрать язык обслуживания и нажать «Получить QR-код».
Далее нужно ввести номер телефона и нажать «Продолжить».
Вводите код из SMS, нажимаете «Войти».
После нажимаете «Получить новый QR-код» вносите ИИН и регистрационный номер ККМ.
Отправляете заявку на получение QR-кода.
В УГД отметили, что предпринимателям в сфере торговли и общественного питания требуется ежемесячно обновлять QR-код в местах расположения ККМ и размещать в распечатанном виде.