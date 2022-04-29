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Законодательство РК
09:30 29.04.2022

Как предпринимателям получить паспорт налогоплательщика

как получить паспорт налогоплательщика Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Управления госдоходов по Медеускому району Алматы Еркин Сейтжан рассказал, как предпринимателям, работающим в сфере общепита, получить паспорт налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Паспорт налогоплательщика для предпринимателей, занятых в сфере торговли и общественного питания, введен с 1 марта 2022 года.

Паспорт налогоплательщика представляет собой информационную карту субъекта предпринимательства, не являющуюся налоговой тайной, которая содержится в штрих-коде (QR код), формируемом органом государственных доходов.

Паспорт налогоплательщика содержит следующие данные:

  • ИИН/БИН;

  • Наименование налогоплательщика;

  • ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица;

  • Статус налогоплательщика;

  • Дату постановки на регистрационный учет;

  • Регистрационный номер ККМ;

  • Наличие лицензии на алкогольную продукцию.

Документ формируется налоговым органом один раз в месяц в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем. Паспорта публикуются на сайте kgd.gov.kz.

Как получить QR-код

  1. Войти на портал kgd.gov.kz, перейти в раздел «Информационные ресурсы», «Формирование QR-кода».

  2. После нажатия система перенаправит пользователя на сайт формирования кодов, где нужно выбрать язык обслуживания и нажать «Получить QR-код».

  3. Далее нужно ввести номер телефона и нажать «Продолжить».

  4. Вводите код из SMS, нажимаете «Войти».

  5. После нажимаете «Получить новый QR-код» вносите ИИН и регистрационный номер ККМ.

  6. Отправляете заявку на получение QR-кода.

В УГД отметили, что предпринимателям в сфере торговли и общественного питания требуется ежемесячно обновлять QR-код в местах расположения ККМ и размещать в распечатанном виде.

Лариса Черненко
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