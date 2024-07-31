В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 30 июля 2024 года рассказали, что такое кадастровый паспорт и как его получить в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что данный документ оформляется преимущественно на новые объекты. На вторичное жилье – по желанию собственника или при изменении характеристик.

"Это документ, содержащий технические и идентификационные характеристики земельных участков, зданий и сооружений. С 1 июля 2023 года он исключил технический паспорт на квартиру, дом, гараж, а в городах еще и госакт на участок". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Заказать изготовление кадастрового паспорта можно:

через ЦОНы;

через портал электронного правительства.

При подаче обращения через ЦОН гражданам понадобятся:

удостоверение личности или доверенность от собственника недвижимости;

правоустанавливающий документ на недвижимость (договор купли-продажи, дарения и так далее);

подтверждение оплаты за изготовление кадастрового паспорта.

"После подачи заявления и внесения авансового платежа специалист приедет для замера и технического обследования. После этого необходимо внести вторую часть оплаты – она зависит от площади и характеристик жилья". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В госкорпорации уточнили, что документ выдается как в бумажном, так и в электронном формате.

"Срок изготовления кадастрового паспорта – от трех до 10 рабочих дней в зависимости от вида объекта недвижимости", – добавили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Ранее в "Правительстве для граждан" рассказали, какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту.