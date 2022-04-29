Международный день танца отмечают 29 апреля

День танца был учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца (International Dance Council), CID ЮНЕСКО. Праздник появился в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства.

Новерр освободил танцоров от громоздких костюмов и масок, мешающих танцевальным па. Танец, как и любое направление искусства, развивается, и уже существует целая плеяда современных танцев: Go-Go, Вакинг, Квикстеп, Pole dance, Хакка, Trance.

Видов танцев великое множество: народные, свадебные, военные, спортивные, бальные, уличные, латинские, восточные, эстрадные, социальные.

Самые известные направления:

вальс

румба

фокстрот

джайв

квикстеп

Можно вспомнить и о знаменитой Лунной походке (Moon Walk) Майкла Джексона. Движения в этом танце выполняются в основном ногами. Эффект движения танцора в обратную сторону достигается благодаря иллюзии пантомимы.

Модерн – относительно молодое направление танца, которое возникло в начале XX века. Одной из представительниц направления была Айседора Дункан.

Танец объединяет людей всех возрастов и культур. В День танца устраивают танцевальные фестивали и соревнования, флешмобы.