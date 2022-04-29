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09:56 29.04.2022

Международный день танца отмечают 29 апреля

танец, история праздника, традиции танца Фото: pexels
Танец – это отдельный вид искусства: через него человек может выразить свои эмоции. Танец – это красота, грация, традиции этносов. Благодаря искусству танца зародился балет, передает Zakon.kz.

День танца был учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца (International Dance Council), CID ЮНЕСКО. Праздник появился в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства.

Новерр освободил танцоров от громоздких костюмов и масок, мешающих танцевальным па. Танец, как и любое направление искусства, развивается, и уже существует целая плеяда современных танцев: Go-Go, Вакинг, Квикстеп, Pole dance, Хакка, Trance.

Видов танцев великое множество: народные, свадебные, военные, спортивные, бальные, уличные, латинские, восточные, эстрадные, социальные.

Самые известные направления:

  • вальс

  • румба

  • фокстрот

  • джайв

  • квикстеп

Можно вспомнить и о знаменитой Лунной походке (Moon Walk) Майкла Джексона. Движения в этом танце выполняются в основном ногами. Эффект движения танцора в обратную сторону достигается благодаря иллюзии пантомимы.

Модерн относительно молодое направление танца, которое возникло в начале XX века. Одной из представительниц направления была Айседора Дункан.

Танец объединяет людей всех возрастов и культур. В День танца устраивают танцевальные фестивали и соревнования, флешмобы.

Анастасия Беньяминова
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