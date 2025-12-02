Кого танцы лечат, а кого калечат

Танец не только искусство, но и настоящая терапия. Профессиональный хореограф Андрей Кенцис подробно рассказал, как выбрать стиль танца под свои медицинские задачи, сообщает Zakon.kz.

Какой танец выбрать

Известно, что идеального стиля для всех не существует, важно учитывать возраст, состояние организма и цели.

Но есть рекомендации, основанные на медицинской практике и наблюдениях тренеров для разных возрастов.

В 3-7 лет лучше всего подходят: ритмика, креативный танец, основы балета. Они дают: улучшение координации, чувство ритма, развитие мышечного корсета и социализацию.

Ограничения: простуды, неконтролируемая астма, врожденные пороки сердца.

В 8-12 лет лучше всего подходят: бальные танцы, хип-хоп, основы contemporary (это современный танец, основанный на самовыражении через естественные движения, сочетающий элементы различных техник – классического балета, джаза, модерна, йоги, а также восточных практик и единоборств. – Прим. ред.). Они дают: улучшение осанки, развитие гибкости, формирование силы.

Важно учитывать: при проблемах со стопами и коленями прыжки стоит ограничить.

В 13-18 лет лучше всего подходят: contemporary, уличные стили, продвинутый хип-хоп. Что дают: мощная кардионагрузка, развитие пластики, эмоциональная разгрузка.

Важно учитывать: нужна коррекция нагрузки при грыжах и выраженных проблемах коленей.

В 19-50 лет лучше всего подходят: сальса, бачата, бальные танцы и contemporary. Они дают: улучшение суставной подвижности, укрепление мышц, снятие стресса.

Ограничения: выраженный варикоз, неконтролируемые сердечно-сосудистые заболевания.

В 50+ лучше всего подходят: адаптированные бальные танцы и танцевальная терапия. Они дают: помогают улучшить баланс, снизить риск падений, поддерживать память и когнитивные функции.

Важно учитывать: при высоком остеопорозе и скачках давления нагрузки должны быть исключительно мягкими.

Польза есть, но риски тоже

Андрей Кенцис уточняет в разговоре с изданием "АиФ", что, с одной стороны, танцы улучшают подвижность суставов, укрепляют мышцы и связки, также это профилактика артрита и болей. С другой – профессиональные танцоры нередко получают травмы из-за чрезмерных нагрузок и отсутствия восстановления. Чаще всего страдают колени, лодыжки и бедро.

Важно понимать, когда от занятий стоит воздержаться. Вот абсолютные противопоказания (занятия запрещены):

Острые инфекционные заболевания.

Обострение любых хронических заболеваний (включая артрит).

Недавно перенесенные травмы (переломы, вывихи), танцы запрещены до полного восстановления.

Злокачественные новообразования.

Психические заболевания в острой фазе.

А вот относительные противопоказания (необходима консультация врача и адаптация нагрузки):

Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Межпозвоночные грыжи.

Остеопороз.

Варикозное расширение вен.

Ключевое правило – слушать свое тело. Боль, которая будит ночью, усиливается во время активности или заставляет вас менять движения, – это сигнал немедленно обратиться к врачу, а не "перетерпеть" ее.

"Танец – это уникальный вид активности, который гармонично сочетает в себе искусство, спорт и терапию. Он доступен практически в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Главное – найти "свой" стиль, грамотного преподавателя и подходить к занятиям осознанно, с уважением к возможностям своего тела". Андрей Кенцис

