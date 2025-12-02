Кого танцы лечат, а кого калечат
Какой танец выбрать
Известно, что идеального стиля для всех не существует, важно учитывать возраст, состояние организма и цели.
Но есть рекомендации, основанные на медицинской практике и наблюдениях тренеров для разных возрастов.
В 3-7 лет лучше всего подходят: ритмика, креативный танец, основы балета. Они дают: улучшение координации, чувство ритма, развитие мышечного корсета и социализацию.
Ограничения: простуды, неконтролируемая астма, врожденные пороки сердца.
В 8-12 лет лучше всего подходят: бальные танцы, хип-хоп, основы contemporary (это современный танец, основанный на самовыражении через естественные движения, сочетающий элементы различных техник – классического балета, джаза, модерна, йоги, а также восточных практик и единоборств. – Прим. ред.). Они дают: улучшение осанки, развитие гибкости, формирование силы.
Важно учитывать: при проблемах со стопами и коленями прыжки стоит ограничить.
В 13-18 лет лучше всего подходят: contemporary, уличные стили, продвинутый хип-хоп. Что дают: мощная кардионагрузка, развитие пластики, эмоциональная разгрузка.
Важно учитывать: нужна коррекция нагрузки при грыжах и выраженных проблемах коленей.
В 19-50 лет лучше всего подходят: сальса, бачата, бальные танцы и contemporary. Они дают: улучшение суставной подвижности, укрепление мышц, снятие стресса.
Ограничения: выраженный варикоз, неконтролируемые сердечно-сосудистые заболевания.
В 50+ лучше всего подходят: адаптированные бальные танцы и танцевальная терапия. Они дают: помогают улучшить баланс, снизить риск падений, поддерживать память и когнитивные функции.
Важно учитывать: при высоком остеопорозе и скачках давления нагрузки должны быть исключительно мягкими.
Польза есть, но риски тоже
Андрей Кенцис уточняет в разговоре с изданием "АиФ", что, с одной стороны, танцы улучшают подвижность суставов, укрепляют мышцы и связки, также это профилактика артрита и болей. С другой – профессиональные танцоры нередко получают травмы из-за чрезмерных нагрузок и отсутствия восстановления. Чаще всего страдают колени, лодыжки и бедро.
Важно понимать, когда от занятий стоит воздержаться. Вот абсолютные противопоказания (занятия запрещены):
- Острые инфекционные заболевания.
- Обострение любых хронических заболеваний (включая артрит).
- Недавно перенесенные травмы (переломы, вывихи), танцы запрещены до полного восстановления.
- Злокачественные новообразования.
- Психические заболевания в острой фазе.
А вот относительные противопоказания (необходима консультация врача и адаптация нагрузки):
- Заболевания сердечно-сосудистой системы.
- Межпозвоночные грыжи.
- Остеопороз.
- Варикозное расширение вен.
Ключевое правило – слушать свое тело. Боль, которая будит ночью, усиливается во время активности или заставляет вас менять движения, – это сигнал немедленно обратиться к врачу, а не "перетерпеть" ее.
"Танец – это уникальный вид активности, который гармонично сочетает в себе искусство, спорт и терапию. Он доступен практически в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Главное – найти "свой" стиль, грамотного преподавателя и подходить к занятиям осознанно, с уважением к возможностям своего тела".Андрей Кенцис
