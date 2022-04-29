09:57 29.04.2022
Состоялись первые матчи полуфиналов Лиги конференций и Лиги УЕФА
Фото: Instagram/europaleague
28 апреля прошли первые поединки стадии полуфинала в европейских клубных турнирах по футболу – Лиги конференций и Лиги УЕФА. В этих матчах были зафиксированы три победы и одна ничья, сообщает Zakon.kz.
Единственная гостевая победа была одержана в Лиге Европы немецким «Айнтрахтом», который был сильнее на выезде английского «Вест Хэм Юнайтед», – 2:1. В другой встрече данного турнира немецкий «РБ Лейпциг» минимально переиграл шотландскую дружину «Рейнджерс» – 1:0.
В дебютном матче стадии полуфинала Лиги конференций английский «Лестер Сити» не смог обыграть «Рому» из Италии – 1:1. А голландский «Фейеноорд» на своей арене обыграл французский «Марсель» – 3:2.
Фото: Instagram/europacnfleague
Ответные матчи полуфиналов Лиги конференций и Лиги УЕФА пройдут 5 мая.
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