Стали известны пары стыковых матчей Лиги конференций УЕФА
Фото: Instagram/conferenceleague
16 января прошла жеребьевка стыковых матчей третьего по значимости клубного турнира Европы по футболу – Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы УЕФА, по итогам данной процедуры образовались следующие пары:
- КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша).
- "Ноа" (Армения) – АЗ (Нидерланды).
- "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Кристал Пэлэс" (Англия).
- "Ягеллония" (Польша) – "Фиорентина" (Италия).
- "Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция).
- "Дрита" (Косово) – "Целе" (Словения).
- "Сигма" (Чехия) – "Лозанна-Спорт" (Швейцария).
- "Омония" (Кипр) – "Риека" (Хорватия).
Первые матчи будущего раунда пройдут 19 февраля, а ответные запланированы на 26 февраля.
Победители стыковых противостояний сразу попадают в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, где они сразятся с командами, которые напрямую прошли в плей-офф.
Стоит напомнить, что ФК "Страсбур" месяц назад стал победителем общего этапа Лиги конференций. А его тренер Лиэм Росеньор 6 января был назначен главным тренером лондонского "Челси".
