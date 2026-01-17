Стали известны пары стыковых матчей Лиги конференций УЕФА

16 января прошла жеребьевка стыковых матчей третьего по значимости клубного турнира Европы по футболу – Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, по итогам данной процедуры образовались следующие пары:

КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша).

"Ноа" (Армения) – АЗ (Нидерланды).

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Кристал Пэлэс" (Англия).

"Ягеллония" (Польша) – "Фиорентина" (Италия).

"Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция).

"Дрита" (Косово) – "Целе" (Словения).

"Сигма" (Чехия) – "Лозанна-Спорт" (Швейцария).

"Омония" (Кипр) – "Риека" (Хорватия).

Первые матчи будущего раунда пройдут 19 февраля, а ответные запланированы на 26 февраля.

Победители стыковых противостояний сразу попадают в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, где они сразятся с командами, которые напрямую прошли в плей-офф.

Стоит напомнить, что ФК "Страсбур" месяц назад стал победителем общего этапа Лиги конференций. А его тренер Лиэм Росеньор 6 января был назначен главным тренером лондонского "Челси".