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Законодательство РК
11:32 29.04.2022

Долги по налогу на транспорт – как избежать ареста счетов и расходов на ЧСИ

долги по налогу на транспорт - как избежать ареста счетов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Как избежать ареста счетов и расходов на судебных исполнителей, если имеется долг по налогу на транспорт, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за 2021 год истек 1 апреля 2022 года. Со 2 апреля казахстанцам, не уплатившим своевременно сумму налога, направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

Как пояснили в КГД, по суммам задолженности более 3063 тенге (1 МРП) через 30 рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику.

В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.

Чтобы избежать лишних затрат и проблем, в КГД рекомендуют при наличии долгов по налогу произвести уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца).

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

Кроме того, в настоящее время суммы налоговой задолженности направляются пользователям с помощью мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.

Лариса Черненко
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