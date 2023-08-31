Должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспорт

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили на один из актуальных вопросов: должен ли наследник оплатить долги по налогу на транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

"Хотели переоформить на себя машину, бывший владелец умер. Выяснилось, что у прежнего владельца остались долги – не оплачен налог на транспортное средство. Кто и как должен оплатить долг по налогу на транспортные средства?" –- прозвучал вопрос.

В КГД пояснили, что задолженность должна быть погашена наследником (наследниками) в пределах наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его получения.



"Погашение производится на сумму задолженности, которая образована на день смерти физического лица или на дату объявления его умершим, если признан умершим и есть соответствующее решение суда. Пеня за несвоевременную оплату рассчитывается и оплачивается до даты смерти физического лица", – сказали в комитете.

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