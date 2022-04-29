Холодная вода из крана вместо горячей – как будут решать проблему в Алматы

Жители большинства многоквартирных домов Алматы замечают, что с окончанием отопительного сезона, чтобы воспользоваться горячей водой, приходится долго ее сливать, так как при открытии крана вначале течет холодная или чуть теплая вода.

На такое положение дел люди постоянно жалуются на отчетных встречах с акимом города. Тему подняли и в ходе публичных слушаний по ежегодному отчету ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) за 2021 год перед населением.

По словам жительницы дома № 189 по улице Чокина, проблемы с температурой воды, которая течет из кранов с пометкой «горячая вода», начались около 12 лет назад, ранее такой проблемы не было, постоянно была горячая вода необходимой температуры. Сегодня данному дому уже 36 лет, вода, по ощущениям пенсионерки, течет комнатной температуры (обычно в квартирах температура составляет около 25-30 градусов Цельсия), и чтобы температура воды достигла нормативных показателей (от 40 до 75 градусов Цельсия), необходимо спускать воду несколько минут.

Генеральный директор АлТС Куаныш Бейсенбинов ответил, что причиной этого является отсутствие циркуляции горячей воды внутри дома, и данную проблему должны решать КСК или обслуживающая компания, которая должна обеспечивать возможность циркуляции по внутридомовым сетям. А пока этого нет, вода остывает.

Буквально позавчера (26 апреля. – Прим. ред.) я был у акима, эту тему поднимали. Мы рассматривали три варианта. Аким поддержал вариант с установкой общедомовых догревателей с насосом за счет городской программы модернизации жилого фонда Алматы на возвратной основе. Дома, построенные 40 и более лет назад, могут участвовать в данной программе, то есть идет ремонт внутренних сетей в подвале, ремонт фасадов, крыши, и туда же можно включить установку общего подогревателя воды при согласии жителей. Генеральный директор АлТС Куаныш Бейсенбинов

По расчетам АлТС, для установки одного догревателя с насосом в 5-этажном доме из 85 квартир необходимо 400 тыс. тенге, в том числе стоимость нагревателя – 200 тыс. тенге, установка и монтаж — еще 200 тыс. тенге. Таким образом, в месяц каждая квартира будет платить по 50 тенге. Также для работы самого догревателя необходима электроэнергия, за нее каждая квартира в данном доме будет доплачивать по 500 тенге в месяц.

Это гораздо дешевле выходит, и горячая вода будет сразу горячей круглый год, не надо будет сливать. Генеральный директор АлТС Куаныш Бейсенбинов

Пока это пилотный проект, который планируют реализовать в 2022 году в нескольких домах, включенных в программу модернизации. И уже к концу года будут видны результаты эксперимента.

Среди других предложенных вариантов догрева — поднятие температуры воды на теплоисточнике и организация круглогодичной циркуляции горячей воды, а не только во время отопительного сезона.

Мы в качестве эксперимента поднимали температуру воды на теплоисточнике с 65 до 75 градусов Цельсия. В итоге увидели, что в домах, которые страдали от низкой температуры горячей воды, ничего не поменялось, вода у конечных потребителей потеплела всего на два градуса Цельсия. Эффекта ожидаемого не дало, поскольку дома находятся в тупиковых схемах тепловых сетей, к тому же влияют отсутствие внутренней циркуляции горячей воды и низкая теплоизоляция внутридомовых сетей. Второй вариант – организация циркуляции круглогодичной. В Алматы это невозможно, поскольку у нас все лето проходят ремонтные работы. Если мы летом не проведем испытания, ремонт, нас ждет коллапс в зимний период и серьезные аварии. Генеральный директор АлТС Куаныш Бейсенбинов

Эксперт Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Наталья Казакова с 1973 года работала в «Теплокоммунэнерго». Она вспомнила, что как только заканчивался отопительный сезон, с мая до середины июля горячая вода становилась не горячей, а теплой, такая же ситуация повторялась осенью в переходный период, когда на улице ночью становилось холодно, вода остывала. В июле проблем не было, так как на улице 40 градусов.