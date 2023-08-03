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Горячую воду отключат в Алатауском районе Алматы

Горячую воду отключат в Алатауском районе Алматы Фото: pixabay
Часть зданий в Алатауском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает Zakon.kz.
"С 7 по 21 августа 2023 года подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Алатауского района Алматы, будет ограничена для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - говорится в сообщении ведомства.

Временное ограничение будет в контуре улиц: восточнее улицы Бауыржана Момышулы – Аркалык – БАК (северная сторона).

В ТОО "Алматинские тепловые сети" принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что горячую воду отключат в Медеуском районе Алматы.

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