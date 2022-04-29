11:52 29.04.2022
Токаев высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана
Фото: АНК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что в новых реалиях Ассамблея народа Казахстана по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия, передает Zakon.kz.
Задачи сегодняшней сессии – определить место и роль ассамблеи в реформе политической системы, наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные».Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что «упразднение квоты ассамблеи в Мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов».
При этом сенаторы от ассамблеи будут представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана.Касым-Жомарт Токаев
В этой связи, как отметил президент, «ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената».
Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе «Об Ассамблее народа Казахстана».Касым-Жомарт Токаев