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Законодательство РК
11:52 29.04.2022

Токаев высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана

Ассамблея народа Казахстана Фото: АНК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уверен, что в новых реалиях Ассамблея народа Казахстана по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия, передает Zakon.kz.
Задачи сегодняшней сессии – определить место и роль ассамблеи в реформе политической системы, наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные».Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что «упразднение квоты ассамблеи в Мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов».

При этом сенаторы от ассамблеи будут представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана.Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, как отметил президент, «ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената».

Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе «Об Ассамблее народа Казахстана».Касым-Жомарт Токаев
Динара Халдарова
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