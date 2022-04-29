Токаев высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана

Задачи сегодняшней сессии – определить место и роль ассамблеи в реформе политической системы, наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные». Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что «упразднение квоты ассамблеи в Мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов».

При этом сенаторы от ассамблеи будут представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, как отметил президент, «ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената».