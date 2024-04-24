Токаев назначил новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана

Касым-Жомарт Токаев 24 апреля назначил двух новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда.

"Распоряжениями главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", – сказано в распространенной информации.

О Лугмаре Буларове известно, что он является лидером дунганского этноса. В январе 2024 года он был привлечен к работе Национального курултая.

Юрий Шин является председателем Ассоциации корейцев Казахстана, депутатом маслихата города Алматы VII созыва.

Они сменили на этом посту Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, которых президент освободил от должностей заместителя председателя АНК.