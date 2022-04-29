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Законодательство РК
12:00 29.04.2022

Ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора – Токаев

АНК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном, передает Zakon.kz.
Это наше огромное достижение за годы Независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, для кого мир и согласие, единство народа имеют крайне важное значение в новых политических реалиях. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 

При этом ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему, отметил президент.

При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан.

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