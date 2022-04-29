12:05 29.04.2022
Национальный курултай станет универсальной моделью общенационального диалога – Токаев
Фото: akorda.kz
Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай), заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Как отметил глава государства, курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.
Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, Ассамблея народа Казахстана должна эффективно работать вместе с Национальным курултаем - у них общая цель. Он отметил, что молодежь также должна принимать активное участие в масштабных изменениях.
Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана.