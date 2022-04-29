Национальный курултай станет универсальной моделью общенационального диалога – Токаев

Как отметил глава государства, курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Ассамблея народа Казахстана должна эффективно работать вместе с Национальным курултаем - у них общая цель. Он отметил, что молодежь также должна принимать активное участие в масштабных изменениях.

Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана.