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Законодательство РК
12:05 29.04.2022

Национальный курултай станет универсальной моделью общенационального диалога – Токаев

рк, национальный курултай, значение, токаев Фото: akorda.kz
Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай), заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы.Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Ассамблея народа Казахстана должна эффективно работать вместе с Национальным курултаем - у них общая цель. Он отметил, что молодежь также должна принимать активное участие в масштабных изменениях.

Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана.

Динара Халдарова
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