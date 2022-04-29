Казахстанец Амир Закиров вошел в лонг-лист «30 under 30»

Лонг-лист из 100 номинантов создается редакторами рейтинга с помощью экспертов – предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес и авторитет в той или иной сфере деятельности. Казахстанский би-бой Амир Закиров представлен в разделе «Искусство».

Номинанты должны быть не старше 30 лет и обладать признанием в профессиональном сообществе на глобальном уровне.

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Ранее в интервью Zakon.kz самый титулованный би-бой РК и СНГ, бронзовый медалист Международного чемпионата мира Николай Черников (Killa Коlya) отмечал Амира Закирова в числе наиболее перспективных танцоров, которые смогут прославить Казахстан.

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