Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:36 29.04.2022

Казахстанец Амир Закиров вошел в лонг-лист «30 under 30»

Брейк-данс Чемпион Список Форбс Фото: Instagram/redbullbcone
Российский Forbes представил лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30», куда в этом году вошел всемирно известный казахстанский брейк-дансер Амир Закиров, сообщает Zakon.kz.

Лонг-лист из 100 номинантов создается редакторами рейтинга с помощью экспертов – предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес и авторитет в той или иной сфере деятельности. Казахстанский би-бой Амир Закиров представлен в разделе «Искусство».

Номинанты должны быть не старше 30 лет и обладать признанием в профессиональном сообществе на глобальном уровне.

Новость по теме

Казахстанец впервые в истории стал победителем мирового чемпионата по брейкингу

Ранее в интервью Zakon.kz самый титулованный би-бой РК и СНГ, бронзовый медалист Международного чемпионата мира Николай Черников (Killa Коlya) отмечал Амира Закирова в числе наиболее перспективных танцоров, которые смогут прославить Казахстан.

Новость по теме

Killa Коlya: Я нацелен принять участие в Олимпиаде-2024

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.

Куандык Шынасилов
Казахстан
Пыльная буря, гроза и ураганный ветер ожидаются в Казахстане
28.04.2022
Участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС наградили в Казахстане
28.04.2022
Прокуратура Алматы предостерегает граждан от телефонных мошенников
28.04.2022
Школьница подралась с учительницей в Талдыкоргане
28.04.2022
США не позволят России использовать нефть и газ для ухода от санкций – Байден
28.04.2022
Главная Топ LIVE Все