Би-бой Амир Закиров уступил чемпиону мира в противостоянии за выход в полуфинал ОИ-2024

Казахстанский би-бой Амир Закиров не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в четвертьфинал Закиров бился против би-боя VICTOR из США. Противники провели баттл из трех раундов.

Фото: olympic.kz

VICTOR выиграл встречу со счетом 3:0 – Закиров завершил свое выступление.

Фото: olympic.kz

Добавим, что американский би-бой в 2023 году выиграл чемпионат мира.

Фото: olympic.kz

Ранее сообщалось, что би-бой Амир Закиров пробился в четвертьфинал Олимпиады во Франции.