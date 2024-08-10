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Би-бой Амир Закиров уступил чемпиону мира в противостоянии за выход в полуфинал ОИ-2024

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 23:34 Фото: olympic.kz
Казахстанский би-бой Амир Закиров не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в четвертьфинал Закиров бился против би-боя VICTOR из США. Противники провели баттл из трех раундов.

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 23:34

Фото: olympic.kz

VICTOR выиграл встречу со счетом 3:0 – Закиров завершил свое выступление.

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 23:34

Фото: olympic.kz

Добавим, что американский би-бой в 2023 году выиграл чемпионат мира.

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 23:34

Фото: olympic.kz

Ранее сообщалось, что би-бой Амир Закиров пробился в четвертьфинал Олимпиады во Франции.

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Елена Беляева
Казахстан Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Олимпийские игры
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