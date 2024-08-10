Би-бой Амир Закиров уступил чемпиону мира в противостоянии за выход в полуфинал ОИ-2024
Фото: olympic.kz
Казахстанский би-бой Амир Закиров не смог выйти в полуфинал Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК, в четвертьфинал Закиров бился против би-боя VICTOR из США. Противники провели баттл из трех раундов.
Фото: olympic.kz
VICTOR выиграл встречу со счетом 3:0 – Закиров завершил свое выступление.
Фото: olympic.kz
Добавим, что американский би-бой в 2023 году выиграл чемпионат мира.
Фото: olympic.kz
Ранее сообщалось, что би-бой Амир Закиров пробился в четвертьфинал Олимпиады во Франции.
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