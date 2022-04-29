Президент определил приоритеты деятельности Ассамблеи народа Казахстана

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии Ассамблеи перед Днем единства народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Единство, согласие и мир – наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значимость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Мы никогда не отступим от нашего главного принципа «Единство – в многообразии». Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими патриотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал на напряженную геополитическую обстановку, которая приводит к появлению новых вызовов. По его мнению, в нынешней ситуации особое внимание должно быть уделено укреплению гражданской идентичности и воспитанию духа патриотизма.

Президент назвал безусловной заслугой Ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства.

Уверен, в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия. Задачи сегодняшней сессии – определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «Мы разные – мы равные». Касым-Жомарт Токаев

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Первый из них – усиление роли АНК в реализации политических реформ.

Упразднение квоты АНК в Мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от Ассамблеи будут эффективно представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства предложил выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов от АНК в депутаты Сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе «Об Ассамблее народа Казахстана».

Реформа партийной и избирательной систем открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт. Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана. Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему. Касым-Жомарт Токаев

В этом направлении президент считает необходимым проведение широкой разъяснительной работы со стороны Ассамблеи.

Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы Независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, кто выступает за мир и согласие, единство народа имеет крайне важное значение в новых политических реалиях. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Вторым приоритетом в речи названо усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался нашими национальными интересами и принципами казахстанского патриотизма.

Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан. А такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства призвал широко распространять уникальную информацию, отражающую разнообразие нашей культуры, тесно работать с расширяющейся казахскоязычной аудиторией. По его мнению, очень важно рассказывать на государственном языке о вкладе других этносов в развитие Казахстана. СМИ, работающие в этом направлении, получат поддержку.

Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение в следующем месяце первого заседания новой диалоговой площадки – «Ұлттық құрылтай», который призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы. Ассамблея должна эффективно работать совместно с Национальным курултаем. Потому что в конечном счете у них общие цели. В масштабных преобразованиях активное участие должна принимать и молодежь. Вчера впервые прошла молодежная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Необходимо внимательно изучить ее рекомендации. Касым-Жомарт Токаев

Третий приоритет – усиление правозащитной деятельности. В этом направлении Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.

Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, Секретариатом АНК и другими уполномоченными органами представить системные предложения по данному вопросу. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступил на путь решительных преобразований во всех сферах жизни. В связи с этим инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны.

Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй Республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт Касым-Жомарт Токаев

Глава государства полагает, что разработанные поправки, имеющие историческое значение, означают новый этап в развитии нашей государственности.

Предстоящие масштабные и значимые преобразования окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому я предлагаю провести республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент вновь указал на то, что Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан.

Новый Казахстан – это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на формировании культуры диалога и укреплении взаимопонимания и доверия в обществе. По его словам, все это необходимо для светлого будущего страны и благополучия народа.

Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреплять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип «Разные взгляды, но единая нация» незыблем. Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаимная неприязнь и язык вражды. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент призвал жестко пресекать любые проявления нетерпимости и разделения на «своих и чужих». Глава государства убежден, что народ Казахстана должен сохранить и укрепить свое единство, только общими усилиями мы сможем построить Новый Казахстан.

Мы обязательно реализуем все наши планы. Я уверен в этом. Мы вместе построим Вторую Республику, вместе приведем к процветанию Новый Казахстан! Наше государство станет справедливым и развитым, обеспечивающим равные возможности каждому гражданину! В заключение хочу поздравить вас с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт! Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В ходе сессии также выступили заведующая кафедрой АНК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Наталья Калашникова, президент ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай, вице-президент ОО «Халықаралық қазақ тілі қоғамы» Максим Рожин, политический обозреватель Никита Шаталов, проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Дихан Камзабекулы, корреспондент агентства «Азаттық рухы» Надежда Палинка, председатель филиала РОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» в г. Нур-Султане Аскер Пириев, музыкант, блогер Алексей Лодочников.