15:27 29.04.2022
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает Zakon.kz.
Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения, – говорится в сообщении на сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.