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Токаев поговорил с Путиным по телефону

Токаев, Путин, телефонный разговор, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 14:30 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 мая провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, в ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях", – отмечено в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.

Ранее, в апреле 2024 года, главы Казахстана и России по телефону обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.

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Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год
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