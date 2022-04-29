Буллинг из-за выпускного – комментарий Управления образования Карагандинской области

По ее словам, в родительском чате на проведение выпускного вечера учащихся 11-х классов запланированы такие мероприятия, как прогулка на лимузине, праздничный стол. Со стороны активистов был проведен значительный сбор средств от каждого родителя. Но две семьи не смогли выплатить эту сумму. Сначала началась травля в чате.

Позже буллинг начался и в классе в отношении двоих учеников. Их подкалывали за то, что выпускной может сорваться по вине их неплатежеспособных родителей.

По данному случаю отделом образования города Сатпаева проведено собрание с родителями.

Собранные средства полностью возвращены родителям. Таким образом, был пресечен буллинг, вызванный сбором средств на выпускной вечер. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области

В Управлении образования Карагандинской области сообщили, что «руководителям отделов образования городов и районов, областных организаций образования даны соответствующие поручения о проведении разъяснительной работы с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на выпускные мероприятия».

На сегодняшний день управлением образования проводится мониторинг по месту и времени выпускных мероприятий. В случае обнаружения фактов неисполнения вышеуказанных поручений, директора организаций образования будут привлечены к ответственности. Управление образования Карагандинской области

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РК по проведению выпускных вечеров: в этом году все выпускные должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы;

запрещено привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

нельзя организовывать праздничные столы, не допускается также проведение выездных экскурсий на арендованных авто;

запрещен сбор денежных средств на подарки учителям.