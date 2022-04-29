Происходит смена ценностных представлений — социолог о выступлении Токаева на АНК

XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана была посвящена теме: «Единство народа – основа обновленного Казахстана». В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что для построения Нового Казахстана требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей.

Фактически в короткие сроки людям пришлось переформатировать повседневность, отказаться от привычных ежедневных практик, пересмотреть планы. Согласитесь, в нашей жизни не осталось ни одного аспекта, который не претерпел бы изменений с начала года. Происходит смена ценностных представлений. Вопросы морали и нравственности, на первый взгляд относящиеся только к конкретной личности, обретают уровень государственной проблемы. Руководитель Группы стратегического анализа НАО «КИОР» Ляззат Нуркатова

Эксперт констатирует, что тенденция к переходу от общественных ценностей к индивидуальным распространяется по всему миру и свидетельство тому — результаты исследований Всемирного опроса ценностей Инглхарта – Вельцеля.

Мы видим изменения в нашем обществе, снижение моральных требований граждан к самим себе, с одной стороны, и повышение перцепции со стороны общества в целом. Поэтому при определении новой ценностной матрицы актуальны замеры уровня и особенностей нравственного состояния общества. Профессор Ляззат Нуркатова

Исследования Казахстанского института общественного развития новых поведенческих норм, разработка Индекса нравственного состояния общества через количественные показатели и другие новые проекты могут помочь в создании мультипликативного эффекта определения качественных изменений, влияющих на позитивную динамику в общественном развитии.