Важные заявления Токаева на сессии АНК – появился полный текст выступления

Сегодня, 25 апреля 2024 года, в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошла XXXIIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды опубликовали полный текст выступления президента, который мы приводим ниже:

"Уважаемые соотечественники! Уважаемые члены ассамблеи!

Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Действительно, беда приходит всегда неожиданно. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Для этого правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса.

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Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия.

Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело – встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны.

Сессии ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации. Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности.

На долю нашего народа выпало непростое испытание. Мы столкнулись с разрушительным стихийным бедствием, которое охватило половину страны. Но в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. Никто не остался в стороне от общего дела. Дух единства и солидарности охватил все регионы страны.

Многие наши соотечественники, движимые сочувствием и сопереживанием, помогали пострадавшим от паводков. Я безмерно признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией.

В час испытаний сплотилось все наше общество. В результате слаженных действий правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тысяч человек, в том числе почти 45 тысяч детей. Нам удалось спасти жизни людей, и это главное. Вы знаете, к каким трагическим последствиям в свое время привел прорыв только одной плотины.

Я посетил несколько регионов, чтобы лично проконтролировать ситуацию и встретиться с жителями. Государственные органы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Аварийные и спасательные службы работают в круглосуточном режиме. Задействован личный состав Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны. По моему поручению для оказания помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв.

Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи. В это сложное время ярко проявилась солидарность и высокая гражданская ответственность наших соотечественников. В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники.

От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства. Думаю, что их общая сумма еще увеличится. Выражаю благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа.

Все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов. Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки. Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств.

Понимаю, что лишиться в одночасье всего нажитого упорным трудом – нелегко. Хочу еще раз обратиться к пострадавшим согражданам: весь наш народ поддерживает вас. Государство сделает все, чтобы вы как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

Уважаемые члены ассамблеи!

С первых дней паводков все видели активную и слаженную работу ассамблеи. В кратчайшие сроки были развернуты республиканский и региональные штабы АНК по оказанию всесторонней поддержки пострадавшим. Проводится масштабная акция "Жүректен жүрекке", в рамках которой в зоны бедствия уже направлено свыше 1500 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 миллионов тенге.

Живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан стало участие 12 тысяч волонтеров этнокультурных объединений в сборе благотворительной и гуманитарной помощи, организации эвакуации и информировании граждан.

Во время моих встреч с жителями затопленных районов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областей они выражали признательность членам АНК за их неравнодушие и своевременно оказанную помощь. Ассамблея еще раз показала на деле, что она не декоративная организация, как пытаются утверждать некоторые люди, а эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации, важный общественный орган, обладающий конституционным статусом.

Способность быстро развернуть всю необходимую инфраструктуру и умело мобилизовать благотворительные и добровольческие ресурсы – это, безусловно, результат многолетней системной работы АНК. Только в прошлом году в рамках проекта "Караван милосердия" члены ассамблеи оказали помощь нуждающимся людям на общую сумму более чем 1,7 миллиарда тенге. Именно в такой взаимной солидарности и поддержке заключается сила и характер нашего народа.

Дорогие друзья!

Несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, мы должны твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки. За короткий период мы прошли большой путь системных политических реформ, приступили к сложной работе по модернизации экономики и обновлению общественной этики. Политические реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений.

Все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой – защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека. Мы начали переход к новой экономической модели, которая базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа. Мы строим страну равных возможностей, в которой каждый будет иметь достойный уровень жизни.

Эти реформы по своим масштабам носят беспрецедентный характер, но почивать на лаврах нельзя, нужно продолжать их качественную реализацию. Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме.

Именно поэтому повестка нынешней сессии ассамблеи обозначена как "Единство. Созидание. Прогресс". Я думаю, вы понимаете, это актуально. Эти три слова очень точно и емко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса. Наша главная миссия – созидать, строить, творить. Единство и Солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Для достижения успеха необходимо сфокусировать усилия на следующих актуальных задачах.

Первое. Нужно синхронизировать деятельность ассамблеи с нашей новой гуманитарно-идеологической доктриной.

На заседании Курултая в Атырау мы обобщили наши ключевые идеологемы и определили перечень наших базовых ценностей. Это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Данные ценности задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность, с ними в полной мере согласуются и принципы деятельности АНК.

После заседания Национального курултая я внимательно следил за ходом общественного обсуждения его итогов: читал отзывы, пожелания и рекомендации экспертов и просто неравнодушных граждан. На мой взгляд, лейтмотивом многих высказанных мнений стала мысль о том, что Курултай в Атырау стал по сути точкой отсчета новой идеологией нашего развития, можно сказать, философией развития.

Вместе с тем надо понимать, что изложенная на Курултае общенациональная доктрина, или платформа, заработает в полную силу, только если получит поддержку всех ведущих институтов гражданского общества. Без Вашей поддержки, без поддержки общества – это доктрина останется на бумаге. Мы обязательно должны ее реализовать. Определяющую роль в укоренении заложенных в ней прогрессивных установок предстоит сыграть именно ассамблее.

Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, патриотизм, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальное значение имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе.

Эти вопросы нельзя пускать на самотек, они требуют постоянного участия ассамблеи и всех государственных органов в центре и на местах.

Огромное внимание следует уделить воспитанию детей на основе наших фундаментальных ценностей. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид догматизма и застарелых культурных стереотипов. Наша молодежь должна все время смотреть вперед. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций.

Мы, народ Казахстана, должны следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне. В основе нашей идеологии – Независимость государства. Помимо правильных слов и намерений, важны конкретные дела и каждодневные усилия. Конкретную работу ни в коем случае нельзя заменять пустословием. В учебно-воспитательном процессе должны звучать принципы "Мы разные, но мы равные", "Единый народ Казахстана". Это принципы, которые абсолютно неизменны и тверды. Единство – это по сути стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности.

Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками.

Кроме того, я всегда говорю, что самым простым и понятным "маркером" нашей общенациональной идентичности является бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений.

Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Вспомните, когда мир охватила пандемия коронавируса и во многих странах были введены локдауны, Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан с разных уголков земного шара. Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году и обострения ситуации в Секторе Газа в 2023 году, и даже во время обострения ситуации на Украине. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на Родину.

Наш бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна. Он признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства. Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира. Это неплохой показатель, но над улучшением этого индекса мы будем работать дальше.

Кроме того, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана, наоборот, хотят вступить в гражданство Казахстана. Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене.

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Ассамблея будет уделять повышенное внимание вопросам идеологического воспитания молодежи. Это крайне важно в этом турбулентном, непредсказуемом мире. Ассамблея займется развитием существующих и созданием новых площадок межэтнических коммуникаций, продвижением социально значимых проектов, поощрением волонтерства и деятельности местных сообществ.

Деятельность ассамблеи также играет важную роль в противодействии пяти социальным порокам, о которых я говорил на заседании Национального курултая: наркомании, игромании, насилию в семье и обществе, вандализму, расточительству. Чтобы обеспечить безопасность общества, мы должны искоренить такие негативные явления. Это особенно важно для будущего детей и молодежи, которых мы должны всячески оберегать и правильно воспитывать.

Убежден, что успешная борьба с этими болезнями общества возможна только при условии активного вовлечения в нее всех граждан, вне зависимости от этнической, религиозной, или социальной принадлежности. Масштабные перемены всегда начинаются с малых шагов – с изменения образа мыслей, жизненных стратегий и моделей поведения конкретных людей. Важно, чтобы каждый из нас действовал в духе концепции "Адал азамат": не только беспристрастно вскрывал все проблемы нашего общества, но и активно содействовал их устранению.

Второе. Мы являемся свидетелями стремительно расширяющегося глобального катаклизма, нарастающего противостояния различных государств в военно-политической, торгово-экономической и даже культурно-гуманитарной сферах.

Явственно проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии. Громче стали звучать голоса тех, кто пытается придать геостратегическим амбициям отдельных государств определенные этнорелигиозные мотивы и даже облечь их в форму некоего межцивилизационного конфликта. Как следствие, сегодня в самых различных частях света фиксируется резкая активизация всевозможных экстремистских сил.

Снова на передний план выходят террористические угрозы. Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье. Многие наши граждане в знак искренней солидарности и сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в Казахстане. Такая же реакция у людей была практически по всему миру.

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Как государство, неизменно приверженное международному праву и общепринятым гуманистическим идеалам, Казахстан одним из первых призвал страны-члены ООН осудить этот бесчеловечный акт насилия в отношении мирных граждан. Только через диалог и консолидацию усилий человечество сможет противостоять растущей волне хаоса и разрушения, преодолеть разобщение и кризис доверия в международных отношениях.

На фоне тревожных событий в мире, мы, как нация, должны быть как никогда едины в своих намерениях и устремлениях. Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве.

Для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос. Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране. Казахстан здесь не исключение.

Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка, но и предопределяет повышенное внимание развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения.

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Собственно говоря, это постепенно происходит. Сегодня мы вручим награды людям, которые по своей инициативе очень хорошо овладели казахским языком, и более того популяризируют его в нашем обществе. Считаю, что это очень полезная и политически важная работа. Казахстан был и останется многоязычной страной с казахским в качестве государственного языка, и в этом наше огромное преимущество. А русский язык, входящий в список официальных языков ООН, нам всем, безусловно, нужен с учетом самой протяженной в мире границы с Россией, востребованностью этого языка на евразийском пространстве и в международном сообществе.

Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов.

Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающей равные права и свободы для всех граждан. Важно всегда и во всем соблюдать Закон и Порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права.

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Наша задача – укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям. Деятельность ассамблеи на этом важном и сложном направлении имеет особое значение.

Третье. Предстоит укрепить институциональный потенциал ассамблеи, усилить ее взаимодействие с государственными органами, Парламентом и маслихатами.

За последние годы АНК прошла сложный путь трансформации, став важным институтом общественной самоорганизации и главным штабом координации этнокультурных объединений. Ассамблея должна показывать пример продуктивного партнерства с государственными структурами всех уровней и направлений. Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслихатами.

Понятно, что главы регионов заняты решением огромного массива текущих вопросов, однако задача укрепления общенационального единства носит особо актуальный характер и тоже требует постоянного внимания и вовлеченности в работу.

По моему поручению областные акимы обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК. Мною дано указание всем главам регионов лично присутствовать на ключевых мероприятиях ассамблеи, не перепоручая это своим заместителям. Было бы правильным, если бы такой же подход практиковали и руководители остальных органов власти, в первую очередь депутаты Парламента и маслихатов всех уровней.

Следует последовательно усиливать роль ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Для этого надо развивать научно-экспертный потенциал АНК. В фокусе ассамблеи всегда должна быть практическая деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности.

К работе по этномедиации приступили специалисты в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Полезный опыт нужно масштабировать по всей организационной горизонтали АНК. Ассамблея должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма.

Прежде всего следует обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК. Профильным министерствам, акиматам необходимо поддержать их деятельность посредством специальных грантов и государственного социального заказа.

Новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодежь. Поэтому предлагаю каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей представителя молодежи. Следует определить перечень молодежных проектов ассамблеи, в первую очередь волонтерских, которые должны получить всестороннюю поддержку со стороны центральных и местных исполнительных органов.

Востребованной площадкой общенациональной интеграции и надежной базой для реализации масштабных инициатив ассамблеи во всех регионах стали Дома дружбы. Под их эгидой уже успешно воплощено в жизнь свыше ста социально значимых проектов.

Следует подумать над дальнейшим усилением и расширением деятельности Домов дружбы в качестве современных комьюнити-центров, в которых проходят общественные встречи и обсуждения, рождаются новые идеи и инициативы. Я эту инициативу поддерживаю. Дома дружбы должны быть не только "местом притяжения" этнокультурных объединений, но и стать "точками опоры и роста" для местных сообществ, центрами продвижения ценностей единства, созидания и прогресса.

В следующем году мы отметим тридцатилетие АНК. Очень важное мероприятие, политически важное, я сказал бы. Нужно подойти к этому юбилею крайне вдумчиво. Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента нашей выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства. Будучи уникальным гражданским институтом, ассамблея вносит полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе. Предстоящий знаковый юбилей мы используем для разъяснения и популяризации деятельности АНК, вовлечения граждан в кропотливую работу по укреплению единства нашего народа.

Правительство подготовит План мероприятий по проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятиях, которые будут носить деловой характер, примут участие все государственные органы, политические партии, общественные организации, деятели науки и культуры, представители общественности. План должен органично сочетать в себе мероприятия по демонстрации нашего основного принципа "единство в многообразии", проекты социальной направленности.

Я хотел бы обратить внимание на принцип "единство в многообразии", который я часто привожу. Этот принцип носит глобальный характер и принадлежит ООН. Изложенные мною главные перспективные задачи государственной политики и общественной деятельности в сфере межэтнических отношений должны лечь в основу нашей повседневной работы.

Дорогие друзья!

Сегодня мы предметно обсудили широкий круг вопросов, подвели итоги и определили новые ориентиры многогранной работы по укреплению единства нашего народа. Знаю, что в преддверии сессии в регионах также прошли обстоятельные плодотворные дискуссии. Благодарю всех за ценные предложения, все они обязательно будут проанализированы и учтены в нашей дальнейшей работе.

Выражаю признательность общественным заместителям председателя ассамблеи Аурике Георгиевне Дяк и Акбаржону Яхияхожаевичу Исмаилову, которые за один год на своем посту внесли существенный вклад в деятельность АНК. Хочу представить вновь назначенных заместителей председателя ассамблеи – Юрия Германовича Шина и Лугмара Харкиевича Буларова. Они пользуются авторитетом среди членов Ассамблеи народа Казахстана и также активно участвуют в деятельности Национального курултая. Это имеет особое значение с точки зрения синхронизации дальнейшей работы таких важнейших общественных институтов нашей страны.

Уверен, эффективная реализация решений сессии позволит объединить усилия общества в деле построения лучшего будущего для всех граждан Казахстана. Благодаря конструктивному диалогу и действенному партнерству государственных структур с институтами гражданского общества и прежде всего с ассамблеей, мы сможем решить все стоящие перед нами задачи. Это особенно важно в такой переломный момент нашей истории, когда мы, преодолевая последствия разрушительных паводков, продолжаем осуществлять кардинальные преобразования во всех сферах.

Уважаемые соотечественники!

Все государства рано или поздно проходят через различные испытания, переживая коренную, и нередко болезненную, трансформацию. Сегодня и мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке.

Раньше мы часто говорили о закаливших нас тяжелых девяностых. Сейчас многие уже не помнят те времена. Вместе с тем в последние годы наша страна переживает новую историю преодоления невероятных трудностей. Но благодаря единству и сплоченности мы справляемся с возникающими вызовами и становимся только сильнее. Во время таких ситуаций, подобных нынешним масштабным паводкам, на новый уровень выходит консолидация нашего народа, ярко проявляется солидарность и взаимная поддержка граждан, госаппарат приобретает ценный опыт борьбы с кризисами.

Средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией.

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Подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лица, ведущие атаки на безопасность нашей страны. В то же время властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны, особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения.

Подавляющее большинство граждан понимают, что государству сейчас приходится распутывать клубок множества застарелых проблем. Правительству необходимо, с одной стороны, в авральном режиме наводить элементарный порядок во многих сферах, а с другой – закладывать основу дальнейшего устойчивого развития страны. Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями.

Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами. По моему поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений.

Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод". Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов.

В Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.

Обновим техническую базу Министерства по чрезвычайным ситуациям, усилим его обеспеченность спецтехникой, вертолетами и самолетами. Будет также воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, которая займется разведкой и охраной подземных водных ресурсов. Вместе с тем нужно хорошо понимать, что состояние окружающей среды – это наша общая ответственность. Нужно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать принципы бережного отношения к природе.

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По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания "Таза Қазақстан". Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше.

Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочие места общественного пользования не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. Это показатель нашей общегражданской культуры и даже показатель нации. С вандалами будем поступать по закону.

Акимы при содействии правительства должны взяться за обустройство дорог местного значения. Работа по указанным направлениям будет включена в перечень основных индикаторов, по которым будет оцениваться работа акимов.

Наша общая задача – победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Эта работа сложная и ответственная.

Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. Здесь никаких средств жалеть, я, как президент страны, не буду. Для меня самое главное это благополучие граждан. В конце концов, для чего мы копили эти деньги в течение целого ряда лет? Для того что они просто лежали или находились в ценных бумагах зарубежных стран? Нет, для граждан нашей страны. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся.

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В результате этих масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода. Поэтому государством принимаются адресные меры поддержки граждан.

Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного. При этом следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения. Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил и разъяснять гражданам необходимость возможного переезда. Нельзя ставить под угрозу жизнь и имущество людей.

Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан. Граждане смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией. Вместе с тем решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи. Здесь какого-либо принуждения или насилия не будет. Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование.

Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован. На этот счет имеется отдельное поручение правительству. За каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь. Это позволит предпринимателям четко видеть, на какие цели расходуются выделяемые ими средства.

Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры будет находиться под моим личным контролем. Пострадавшие от паводков граждане получат трехмесячную отсрочку по кредитам. При этом за просрочку платежей из-за паводков им не будут начисляться штрафы и пени.

Кроме того, государство поддержит малый и средний бизнес, пострадавший от стихии, а также аграриев затопленных регионов. В частности, будут предоставлены отсрочки уплаты процентов по кредитам и лизинговым платежам для предпринимателей и фермеров пострадавших регионов. Аграриям также будет оказана вся необходимая помощь для своевременного и успешного проведения посевной кампании.

Еще раз повторюсь: никто не останется без поддержки в этот сложный момент, государство выполнит все свои обязательства.

Впоследствии нам придется подумать над дальнейшим развитием системы страхования имущества граждан. В развитых странах именно страховые компании берут на себя весомую часть расходов на восстановление ущерба после стихийных бедствий. Разумеется, этот вопрос сопряжен с дальнейшим развитием экономики и финансовой системы, формированием в обществе соответствующей культуры. Правительство, я считаю, тоже должно заняться этим вопросом.

Главная задача государства есть и будет – обеспечение благополучия граждан. Концепция строительства Справедливого Казахстана – не пустой звук, а реальность, которая обретает четкие очертания.

Для этого предпринимаются конкретные меры, постоянно создаются новые возможности. К примеру, в рамках реализации четырех инфраструктурных инициатив, выдвинутых мною на Третьем заседании Курултая, с 1 мая начнет действовать новая ипотечная программа "Наурыз". На ее реализацию в течение 8 лет будет привлечено 1,7 триллиона тенге. В результате собственным жильем смогут обзавестись около 70 тысяч семей.

Уважаемые соотечественники!

В такое непростое время главное для нас – сохранять единство и сплоченность. Мы должны ставить непреодолимый заслон любым действиям, разделяющим наше общество. Как я уже ранее говорил, противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию. Поэтому всем нам, как никогда ранее, важно критически относиться к любой поступающей информации, доверять только официальным источникам, ориентироваться на факты.

В судьбоносные моменты истории наш народ всегда проявлял невероятную стойкость и солидарность, неизменно следовал высоким идеалам гуманизма и сострадания. История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм. Любой кризис несет не только испытания, но и раскрывает в каждом из нас скрытые силы и способности, создает новые возможности. Рано или поздно все, что так или иначе мешает нашему прогрессу, будет смыто потоком истории и уйдет в небытие. Поэтому нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния.

Путь к прогрессу всегда извилист и тернист. Но вслед за неудачами и бедами обязательно придут успехи и благополучные дни. "Алапат тасқын" ("Великое наводнение") должен стать своеобразным водоразделом, отделяющим нас от эпохи "потерянного времени" и мнимых достижений.

Совсем скоро вода отступит и люди вернутся к нормальной жизни. Недаром говорят, что нет худа без добра. Во-первых, в период наводнения укрепилось единство нашего народа, вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников. Во-вторых, конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач. После окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение. Села обретут совершенно новый облик.

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В целом во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию. Думаю, что и нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну. И наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее.

Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение Справедливого Казахстана. Как президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан. Достижение этой священной цели возможно путем построения Справедливого Казахстана, а также проведения активной и конструктивной внешней политики.

На этом пути мы решим масштабные задачи и преодолеем все вызовы. Опираясь на общенациональные идеалы и ориентиры, мы укрепим нашу государственность и еще выше вознесем знамя нашей священной Независимости. Я твердо в это верю и сделаю все для этого, потому что это мой долг как президента и гражданина. Пусть в нашей стране всегда царят благополучие, мир и согласие!"

Отметим, что в ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" приняли участие депутаты Сената Парламента от АНК, руководители и члены республиканских этнокультурных объединений, волонтеры АНК, а также в режиме видеоконференцсвязи региональные делегаты Ассамблеи.

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После сессии АНК Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев орденами и медалями. Подробнее по ссылке.