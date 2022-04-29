Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день апреля

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, шквалом. Лишь на востоке республики сохранится погода без осадков. По Казахстану ожидается усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На юге Алматинской области и в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке Жамбылской области в горных районах днем ожидается шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Атырауской области на востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской, северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 30 апреля – 2 мая.