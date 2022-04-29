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Законодательство РК
16:26 29.04.2022

Предельное вознаграждение по микрокредитам планируют снизить в Казахстане

снижение ставки вознаграждения по микрокредитам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Агентство по развитию и регулированию финансового рынка подготовило изменения в постановление от 26 ноября 2019 года «Об установлении предельного значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита», сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом:

  • обеспеченному залогом имущества, полностью покрывающего сумму выдаваемого микрокредита, в размере 20% от суммы выданного микрокредита;

  • не обеспеченному залогом имущества, в размере 5,5% от суммы выданного микрокредита.

В настоящее время по кредиту, не обеспеченному залогом имущества, ставка составляет 25%.

Как поясняют в Агентстве, снизить вознаграждение предлагается с целью ограничения долговой нагрузки заемщиков по выдаваемым микрокредитам.

«Таким образом, предельное значение ставки вознаграждения в размере 5,5% в годовом эффективном выражении не превышает 56%», – говорится в обосновании.

Речь идет о микрокредитах, выдаваемых физическим лицам на сумму до 50 МРП (153 150 тенге) и на срок до 45 дней.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 мая.

Лариса Черненко
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