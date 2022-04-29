Предельное вознаграждение по микрокредитам планируют снизить в Казахстане

Документ устанавливает предельное значение вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом:

обеспеченному залогом имущества, полностью покрывающего сумму выдаваемого микрокредита, в размере 20% от суммы выданного микрокредита;

не обеспеченному залогом имущества, в размере 5,5% от суммы выданного микрокредита.

В настоящее время по кредиту, не обеспеченному залогом имущества, ставка составляет 25%.

Как поясняют в Агентстве, снизить вознаграждение предлагается с целью ограничения долговой нагрузки заемщиков по выдаваемым микрокредитам.

«Таким образом, предельное значение ставки вознаграждения в размере 5,5% в годовом эффективном выражении не превышает 56%», – говорится в обосновании.

Речь идет о микрокредитах, выдаваемых физическим лицам на сумму до 50 МРП (153 150 тенге) и на срок до 45 дней.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 мая.