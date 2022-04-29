Прогноз: какой будет погода в мае

Осадки по сравнению с апрелем в мае увеличиваются на севере, в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики, сообщает «Казгидромет».

В первый день мая на большей части республики сохранится по-летнему жаркая погода +20...+28°С, на юге +33°С. А в северо-западной части Казахстана с прохождением холодных атмосферных фронтов ожидаются дожди, временами сильные, с порывистым ветром, возможны шквал, град и понижение температуры воздуха. В дальнейшем такая погода ожидается и на остальной территории страны. РГП Казгидромет

В первой половине месяца с чередованием циклонов и антициклонов прогнозируются неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха:

на западе республики ночью от +3 +13°С, на севере региона – заморозки -3°С, до +8...+15°С, днем – от +10...+20°С до +18...+25°С;

на севере, в центре и на востоке страны ночью от +5... +15°С до 0...+7°С, временами заморозки -1...-6°С, днем – от +18...+25°С до +8...+18°С;

на юге, юго-востоке Казахстана ночью от +10...+20°С до +5...+15°С, днем – от +23...+33°С до +15...+22°С.

Во второй половине месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

в северной половине республики – до +25...+35°С, в южной половине столбики термометров достигнут отметки +30...+35°С, на крайнем юге и юго-западе – до +40°С. В отдельные дни второй половины мая с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары: днем – до +20...+25°С.

В южных регионах также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.