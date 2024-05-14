Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в предстоящую среду, 15 мая 2024 года.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на севере, северо-западе, юго-востоке республики.

"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана: пройдут дожди с грозами, на востоке, в центре – сильные дожди, град, шкал... По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, северо-западе, в центре страны – туман". РГП "Казгидромет"

Вместе с тем ночью на севере Костанайской, Актюбинской, на западе Северо-Казахстанской, на севере Западно-Казахстанской, на западе, севере Акмолинской областей ожидаются заморозки -2-3°С.

Также синоптики отметили, что на западе, юге Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Абайской, Актюбинской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В Казалинском районе Кызылординской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется , в Уржарском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

Ранее был опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 15, 16 и 17 мая 2024 года.