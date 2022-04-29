19:40 29.04.2022
В Нур-Султане неделю будет перекрыто движение на одной из улиц
Фото: pixabay
Участок улицы Айманова в столице временно перекроют из-за ремонта. Движение для автотранспорта на отрезке улицы Ш. Айманова от пр. Богенбай батыра до ул. Ы. Дукенулы остановят с 1 по 8 мая, передает Zakon.kz.
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили, что начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ш. Айманова.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – отмечается в сообщении профильного управления.