В Нур-Султане неделю будет перекрыто движение на одной из улиц

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили, что начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ш. Айманова.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – отмечается в сообщении профильного управления.