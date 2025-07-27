Жителям Алматы сообщили о перекрытии улицы в центре города

В связи с ремонтом в Алматы поэтапно перекроют участки улицы Богенбай батыра, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата мегаполиса, временные ограничения для движения транспорта введут на двух отрезках:

с 23:00 27 июля до 6:00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Бегалина до проспекта Достык;

с 23:00 28 июля до 6:00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – пояснили в акимате.

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о ремонте дороги из-за которого перекроют для движения транспорта два участка улицы Маркова.