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Общество

Жителям Алматы сообщили о перекрытии улицы в центре города

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 14:43 Фото: Zakon.kz
В связи с ремонтом в Алматы поэтапно перекроют участки улицы Богенбай батыра, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата мегаполиса, временные ограничения для движения транспорта введут на двух отрезках:

  • с 23:00 27 июля до 6:00 28 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Бегалина до проспекта Достык;
  • с 23:00 28 июля до 6:00 29 июля движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.

Фото: акимат Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – пояснили в акимате.

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о ремонте дороги из-за которого перекроют для движения транспорта два участка улицы Маркова.

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Андрей Дюсупов
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