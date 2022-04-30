09:12 30.04.2022
Высокопоставленного полицейского в Шымкенте подозревают в получении взяток
Фото: Zakon.kz
Командира четвертой роты полка патрульной полиции Местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкента подозревают в том, что он на системной основе получал взятки от подчиненных за покровительство по службе, передает Zakon.kz.
27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП города Шымкента, после получения очередной взятки от подчиненных, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
29 апреля Специализированным следственным судом города Шымкента в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Задержан экс-начальник МПС Департамента полиции Шымкента
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