Высокопоставленного полицейского в Шымкенте подозревают в получении взяток

27 апреля текущего года в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий совместно с УСБ ДП города Шымкента, после получения очередной взятки от подчиненных, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

29 апреля Специализированным следственным судом города Шымкента в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.