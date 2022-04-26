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Законодательство РК
09:36 26.04.2022

Задержан экс-начальник МПС Департамента полиции Шымкента

шымкент, мпс дп, экс-начальник, задержание, антикор Фото: Zakon.kz
В отношении бывшего начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента проводится досудебное расследование. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента по факту мошенничества с использованием служебного положения (по ст. 190 ч. 3 п. 2 Уголовного кодекса).Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре уточнили, что 25 апреля Мухтар Бухарбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке ст. 128 и ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Как отметили в пресс-службе, досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, 19 января сообщалось, что в отношении начальника МПС Шымкента Мухтара Бухарбаева проводят расследование.

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