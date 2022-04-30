Астролог рассказала, представителям каких знаков зодиака повезет на работе в мае

Представители некоторых знаков зодиака в последний месяц весны могут столкнуться с конфликтами и пессимистичным отношением к жизни, пишет 72.ru.

Близнецы

Рискуют испытать аврал на работе. Важно не ввязываться в ссоры и контролировать раздражительность - последствия майских конфликтов Близнецы будут расхлебывать ближайшие пару месяцев.

Рак

Раки в мае могут пребывать в дурном настроении, которое лучше не срывать на близких. Астролог советует уйти с головой в работу, тем более что имеются неплохие перспективы развития.

Козерог

Козерогам рекомендуется не замыкаться в себе и не открещиваться от проблем. В мае они могут ощутить тревожность, упадок сил. Поделитесь своими переживаниями с близкими, иначе тревога может вылиться в проблемы со здоровьем.

Этим знакам повезет в работе

Лев

Львы получат возможность проявить себя в лучшем свете. В этот период хороши презентации, выступления, смена имиджа: все, что притягивает к вам взгляды и создает всеобщий интерес. Будут неплохие возможности в запуске нового проекта с долгим сроком реализации.

Дева

Целесообразно распланировать ближайшие месяцы. Смело начинайте реализовывать новые задумки, будьте активны и не стесняйтесь проявлять себя.

Водолей

Постарайтесь прислушаться к окружающим и миру вокруг. По словам астролога, в мае вы получите подсказки, как действовать дальше. В работе важно проявить инициативу и усердие — на горизонте неплохие возможности.

Рыбы

Рыбам советуют сосредоточиться на работе и ожидать новых возможностей. Вместе с тем нельзя забывать и об отдыхе. Энергии добавит творчество, поездки, знакомства, смена имиджа, саморазвитие и обучение.

А этим знакам пора отдохнуть

Овен

Представителям огненного знака зодиака май сулит победы на любовном фронте. Если вы не состоите в отношениях, самое время завести приятное знакомство.

В работе вас может захлестнуть желание взять передышку: не лишайте себя этого. Отдых пойдет только на пользу.

Телец

Посветите больше времени друзьям и родным, укрепите связи с союзниками. Май хорошо подходит для благотворительности и помощи нуждающимся. Также позаботьтесь о собственном здоровье.

Весы

Важно уделить внимание всем сферам жизни, не зацикливаясь на одной. Также старайтесь не перегружать себя ни физически, ни психологически. Не взваливайте на себя слишком много.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на любые виды партнерства — от новых отношений до заключения важных контрактов.

В рабочих процессах вряд ли получится получить какие-либо бонусы, поэтому работайте в привычном темпе, не перегружая себя.

Стрелец

Идеальное время для получения положительных эмоций, новых впечатлений и знакомств! Не упустите эти возможности, реализуйте их по максимуму.

В работе возможны некоторые паузы, но сейчас не время для активных действий и чрезмерного напора.