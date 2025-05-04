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Названы три знака зодиака, которым повезет 4 мая

Человек, радость, небо, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 08:55 Фото: pexels
Астрологи прогнозируют, что 4 мая важно не откладывать важные дела. Если ранее это произошло, то сейчас самое время к ним вернуться, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам астрологов Mail.ru, постарайтесь закончить все до вечера: после обеда мы станем склонны к импульсивным решениям.

Близнецы

Ваше обаяние раскроется на полную мощность: противостоять ему не смогут даже те, кто всегда относился к вам с некоторым подозрением и, возможно, даже недоброжелательностью. Используйте удачный момент: вы в состоянии даже самых закоренелых недругов превратить в своих верных соратников. Ближе к концу дня многих Близнецов ожидает приятный финансовый сюрприз.

Козерог

Помимо обаяния, используйте вашу способность понимать цели и мотивы других: именно так вы сумеете убедить всех, что ваши планы ценны для всех и стоит внести свой посильный вклад в их реализацию. Если вы давно планировали обсудить с близкими людьми важные вопросы или приступить к совместному планированию больших событий, не пропустите удачный момент: он во второй половине дня.

Рыбы

Используйте энергию сегодняшнего дня, чтобы заняться наконец воплощением в жизнь ваших затаенных желаний и мечтаний, которые давно вдохновляли и будоражили. Звезды обещают вам, помимо поддержки и помощи, прилив энергии – физической и творческой. Используйте их с толком, а также не стесняйтесь опираться на поддержку и помощь близких людей.

Ранее астрологи пообещали, что 4 мая 2025 года у всех знаков произойдут перемены к лучшему во многих сферах жизни.

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Аксинья Титова
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