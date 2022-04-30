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Законодательство РК
12:39 30.04.2022

Двое пострадали в ДТП с участием патрульного авто в Актау

знак Фото: Zakon.kz
Авария произошла ночью на перекрестке между 5-м и 8-м микрорайонами. Столкнулись автомобиль марки Hyundai Accent и патрульная машина, передает Zakon.kz.

В областную больницу было доставлено два пострадавших. Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй госпитализирован.

Как рассказали пресс-службе ДП Мангистауской области, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Назначена автотехническая экспертиза.

Елена Беляева
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