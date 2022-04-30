Двое пострадали в ДТП с участием патрульного авто в Актау

В областную больницу было доставлено два пострадавших. Один из них после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй госпитализирован.

Как рассказали пресс-службе ДП Мангистауской области, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Назначена автотехническая экспертиза.