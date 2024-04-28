Стали известны подробности ДТП с участием мопеда в Алматы
Фото: скриншот видео
28 апреля около 17:55 в Медеуском районе Алматы произошла авария. Мопед столкнулся с автомобилем марки Hyundai, сообщает Zakon.kz.
К расследованию аварии приступили сотрудники Управления дорожной полиции Медеуского района.
"По предварительным данным, водитель мопеда проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу", выехал с второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с машиной марки Hyundai", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП города Алматы.
Ранее сообщалось, что водитель мопеда был госпитализирован в результате ДТП. Видео с места аварии передали редакции очевидцы.
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