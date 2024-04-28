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Стали известны подробности ДТП с участием мопеда в Алматы

авария, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 22:41 Фото: скриншот видео
28 апреля около 17:55 в Медеуском районе Алматы произошла авария. Мопед столкнулся с автомобилем марки Hyundai, сообщает Zakon.kz.

К расследованию аварии приступили сотрудники Управления дорожной полиции Медеуского района.

"По предварительным данным, водитель мопеда проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу", выехал с второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с машиной марки Hyundai", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП города Алматы.

Ранее сообщалось, что водитель мопеда был госпитализирован в результате ДТП. Видео с места аварии передали редакции очевидцы.

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