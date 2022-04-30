Отток кадров – одна из причин аварий в электроэнергетике в РК – эксперт

Кроме того, ситуация, согласно мнению эксперта, усугубляется кадровым голодом в электроэнергетике.

Озабоченность положением дел в электроэнергетике также выразили в депутатском запросе мажилисмены Дюсенбай Турганов и Екатерина Смышляева. По их мнению, наиболее тяжелая ситуация с уровнем оплаты труда на сегодняшний день сложилась в организациях, осуществляющих передачу электрической энергии, где заработная плата далека как от средней зарплаты энергетиков по стране, так и от средней зарплаты в регионе присутствия.

Отсюда – низкий уровень квалификации и текучесть кадров, характерные для всего энергетического сектора экономики Казахстана. Данные показывают, что текучесть кадров за 2015-2021 годы увеличилась с 4 до 17,7%. При этом уходит уже опытный и обученный персонал со стажем работы в энергетике более четырех-пяти лет, подчеркивает Оразбек Бекбас. Укомплектованность штата предприятия составляет, в среднем, около 80-85%, т.е. на энергообъектах не хватает одной пятой от необходимого персонала.

В АО «Алатау жарық компаниясы» средняя зарплата производственного персонала на 54% ниже средней зарплаты по региону, в АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» – на 75%, а в ТОО «Оңтүстік жарық транзит» – на 118%. В результате на сегодняшний день нехватка персонала в региональных электросетевых компаниях в среднем по стране составляет от 11 до 16%, а в некоторых регионах – до 34%, – отмечено в депутатском запросе Турганова.

Кстати, слово «устаревание», сказанное применительно к оборудованию, относится и к людям. На протяжении последних семи лет наблюдается отрицательная динамика по возрасту персонала энергопредприятий. Доля молодых кадров в отрасли снижается, в то же время доля в возрастной категории 50 лет и выше – возрастает. Число работников в возрасте 60 лет и выше на предприятиях составляет около 8%. При этом 40% вновь принятого персонала увольняется в течение первого года работы, констатирует председатель отраслевого профсоюза энергетиков.

Так почему энергопредприятия не повышают заработную плату своим сотрудникам?

Согласно законодательству, фонд оплаты труда энергопредприятий ограничен тарифной сметой. Чтобы увеличить тарифную смету, нужно согласие регулирующих органов. В 2021 году энергопредприятия страны предлагали внести изменения в законодательство, позволяющие в затратную часть тарифа включить расходы на выплату заработной платы административному и производственному персоналу на уровне средней заработной платы по региону и в объеме нормативной (а не фактической) численности персонала. Но пока эти попытки свелись к нулю. Оразбек Бекбас подчеркивает, что компании вынужденно идут на то, что принимают персонал без опыта работы в энергетике, не имеющий необходимого уровня квалификации.

Уровень подготовки специалистов в энергетике не отвечает возрастающей нагрузке, сложности проектов на производстве и скорости их реализации, приводит к срыву сроков выполнения работ, и, следовательно, к срыву сроков сдачи и ввода объектов. Престижность профессии сегодня снизилась как никогда. Молодежь не хочет идти в энергетику. Здесь, помимо подготовки кадров, нужно принимать срочные меры, чтобы создать качественные условия труда для специалистов, – отметил председатель Казахстанского отраслевого профсоюза энергетиков Оразбек Бекбас.

Говоря об условиях труда, эксперт упомянул износ основного оборудования, который по Казахстану актуален для большинства ТЭЦ и РЭК. Средний показатель износа оборудования на ТЭЦ в Казахстане – около 54%, а в некоторых регионах достигает 90%. Износ в региональных электросетевых компаниях – около 66%.

Необходимы срочные меры по пересмотру правил формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики от 19 ноября 2019 года №90, в части формирования фонда оплаты труда, считает Оразбек Бекбас. Также нужно включить в тарифную смету расходы на обеспечение условий социальной поддержки работников сельских населенных пунктов: выплату подъемных пособий при переезде, выплату для строительства и приобретения жилья, повышенные надбавки к заработной плате, отмечают эксперты.

Большая часть решений проблем отрасли лежит в плоскости подзаконных нормативно-правовых актов в компетенции правительства», – написала депутат Мажилиса Парламента Смышляева в своем запросе первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру.

Следует ожидать, что отказ от разделения стоимости электроэнергии для разных групп потребления и установление к 2025 году единого тарифа для всех помогут малому и среднему бизнесу «встать с колен», подчеркивает председатель отраслевого профсоюза энергетиков. Например в передовых странах, в частности ОСЭР, отсутствует субсидирование бытовых тарифов, коммерческие потребители получают электроэнергию дешевле. Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг оказывается в адресном порядке, при этом запрещена практика удешевления электроэнергии для одних потребителей за счет другой категории.

Это лишь часть мер, которые позволят улучшить условия труда в системообразующей отрасли промышленности страны. Важнейшая задача на сегодня – повысить престижность профессии энергетика, резюмировал Оразбек Бекбас.