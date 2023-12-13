Депутат о регулярных авариях на теплосетях: Это тотальный дефицит профессиональных технических кадров

В Казахстане проблема регулярных аварий на теплосетях кроется не только в высоком износе инфраструктуры, но и во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кадров, считает депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии Amanat Юлия Кучинская, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в своем депутатском запросе на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова.

"Мои коллеги зачитали свои депутатские запросы по авариям в теплосетях в разных уголках нашей страны. Как человек, имеющий опыт работы в сфере образования, считаю важным отметить, что проблема регулярных аварий кроется не только в высоком износе инфраструктуры. Во многом это тотальный дефицит профессиональных технических кадров", – сказала Юлия Кучинская на пленарном заседании Мажилиса 13 декабря 2023 года.

Сегодня, по ее словам, во многих городах просто некому провести технический аудит состояния сетей, выработать профессиональный план устранения неполадок.

"Потому что в Казахстане инженерно-технические специальности не молодеют. Средний возраст инженеров, металлургов и других технических специальностей составляет около 50-ти лет". Юлия Кучинская

Вместе с тем, как отметила депутат, очень часто высококвалифицированные специалисты уезжают в другие соседние страны. Среди основных причин отъезда: хорошие конкурентные условия труда, высокие зарплаты и возможность заниматься наукой и изобретениями.

"Яркий пример – Аркалыкская ТЭЦ, которую не могли запустить на полную мощность в течение двух лет после реконструкции, на которую мы потратили порядка 8 млрд тенге. Никто из специалистов так и не смог найти неисправность. Пришлось пригласить специалиста из другой страны, который всего лишь за один день разобрался, в чем проблема". Юлия Кучинская

Данная проблема, по ее мнению, касается не только теплоэнергетики.

"На сегодняшний день проблему отсутствия кадров поднимают коммунальные службы, сельхозпредприятия, горнодобывающая отрасль, промышленный сектор и другие. Элементарно, сегодня найти профессионального электрика, слесаря, сантехника – великая удача". Юлия Кучинская

Она подчеркнула, что "государство выделяет большие деньги на строительство мостов и дорог, а у нас элементарно нет специалистов, чтобы их спроектировать и строить".

"Глава государства неоднократно говорил о необходимости усилить подготовку технических специалистов. Очевидно, что технологический суверенитет страны могут обеспечить только национальные профессиональные кадры. Ни коучи, ни блогеры, ни финансисты и юристы не смогут обеспечить технологическую безопасность и инфраструктурное развитие нашей страны". Юлия Кучинская

К сожалению, как отметила член фракции партии Amanat, "навыками "менять поле силой мысли", "визуализировать" и "открывать денежные потоки" еще никому не удалось решить проблемы тепла, света, строительства и другие".

"По большому счету, без электроэнергии, любой другой энергии нам не пригодится ни искусственный интеллект, ни достижения цифровизации и информатизации. Несмотря на остроту проблемы, правительство до сих пор не выработало системного видения по насыщению рынка труда техническими кадрами". Юлия Кучинская

Например, как напомнила депутат, по поручению президента страны принят Закон РК "О статусе педагога", повышены в разы заработные платы учителей, стипендии студентам – будущим педагогам.

"В результате сегодня очень высокий конкурс при поступлении и высокий средний балл поступающих. То есть можно при желании изменить ситуацию, а специальность сделать очень престижной". Юлия Кучинская

В связи с вышеизложенным, как подчеркнула член фракции партии Amanat, считаем необходимым:

Полностью пересмотреть систему профессиональной ориентации в школах, ввести штаты профориентаторов и наладить систему УПК. Например, по многим техническим специальностям даже не состоялся конкурс на грантовые места. По специальности "транспортные сооружения" выделено 314 грантов, а претендентов всего 25. Зато по специальности "учитель физической культуры" на 210 грантов подано свыше 5-ти тысяч заявок. Конкурс на физкультурника бешеный. По примеру педагогических специальностей предлагаем в разы повысить стипендии для студентов технарей. Создавать условия для развития и роста технических специалистов. В апреле этого года глава государства поручил создать в регионах технопарки и инжиниринговые хабы. Чтобы поручение не осталось только на бумаге, необходимо четко спланировать их размещение, специализацию с учетом региональных особенностей. В срочном порядке нужно повысить престиж технических специалистов и рабочих профессий. Надо повысить уровень оплаты труда. Внедрить практику выделения подъемных для молодых технических специалистов, особенно по самым дефицитным и жизнеобеспечивающим направлениям подготовки. Кадровый голод в энергоотрасли в первую очередь связан с очень низкими зарплатами. В первый же год после трудоустройства 40% молодых специалистов уходят. Разработать эффективную систему наставничества по взаимодействию бизнеса и учебных заведений с соответствующими инструментами мотивации. В том числе, выделять гранты самим предприятиям, чтобы они имели возможность набрать нужных специалистов под свои запросы по рабочим местам. Расширить практику создания учебных центров на производствах по переквалификации работников. Это позволит проводить оперативную переподготовку кадров для отраслей промышленности.

"Мы считаем, что вопрос обеспечения техническими кадрами требует участия всего общества. Главным источником успеха являются профессионализм и честный труд, предприимчивость и ответственность. Мы должны повсеместно популяризировать человека труда и профессионала своего дела", – заключила Юлия Кучинская.

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